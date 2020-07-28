Futbol federasyonu ile kulüpler arasındaki sürtüşme sezon bitmesine rağmen devam ediyor.
Birçok konuda farklı düşünen her iki kurum bir türlü barışmadı. Yabancı futbolcu transferinden yayıncı kuruluş ile yürütülen görüşmelere harcama limitlerinden kesilen cezalara dek birçok konuda ters düştüler.
Bugün toplanacak olan Kulüpler Birliği'nin gündemi oldukça yoğun.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği başkanlığındaki süresi doldu. Yerine yeni başkan seçilecek.
Ancak Hatayspor ve Erzurum'dan sonra Süper Lig'in üçüncü takımı henüz belli olmadı. Bu nedenle başkanlık seçimi bir sonraki toplantıya kaldı.
Ancak Kulüpler Birliği'nin gündeminin en önemli maddesi federasyonun kestiği cezalar.
Pandemi nedeniyle devletin birçok alacağını ötelemesi kurumları ve şirketleri sıkıntıya sokmadığından yola çıkılarak önemli bir karar alınacak.
Federasyonun ceza makinesi gibi sezon boyunca sürekli para cezası verdiği bunun da kulüpleri sıkıntıya soktuğu dile getirilecek.
Yayıncı kuruluşun sürekli indirime gitmesi maçların seyircisiz oynanması kulüpleri ciddi anlamda etkiledi.
Bu nedenle kulüpler federasyondan kesilen cezaların geri ödenmesini isteyecek.
Ligin son haftasında kulüplere toplam 11 milyon TL ceza kesilmişti.
Federasyon ceza paralarını yayın gelirlerinden otomatik olarak kesiyor.
Sezonun son haftasında kulüplere kesilen cezalar şöyle:
TAKIMLAR VE TOPLAM TUTAR
ÇAYKUR RİZESPOR
₺228.400
FENERBAHÇE
₺2.056.700
MKE ANKARAGÜCÜ
₺684.200
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
₺308.300
TRABZONSPOR
₺1.929.000
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
₺336.400
GALATASARAY
₺957.400
GÖZTEPE
₺419.000
BEŞİKTAŞ
₺863.000
SİVASSPOR
₺480.000
ALANYASPOR
₺164.000
GAZİANTEP FK
₺260.400
ANTALYASPOR
₺265.000
KASIMPAŞA
₺96.000
GENÇLERBİRLİĞİ
₺66.000
DENİZLİSPOR
₺565.300
KAYSERİSPOR
₺477.800
YENİ MALATYA
₺645.700
YORUMLAR