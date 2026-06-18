Ibrahima Konate resmen Real Madrid'de!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, transferde adından söz ettirmeye devam ediyor...

Daha önce Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva ve Chelsea'dan Marc Cucurella'yı duyuran eflatun-beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

REAL MADRID'İN 3. TRANSFERİ!

Madrid temsilcisi, Liverpool ile sözleşme yenilemeyen Ibrahima Konate'yi renklerine bağladığını ve Fransız yıldızla 2030'a kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Liverpool'da 51 maça çıkarken 2 gol kaydetti ve 4 bin 280 dakika sahada kaldı.