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        Haberler Spor Futbol Transfer Ibrahima Konate resmen Real Madrid'de! | Son dakika transfer haberleri

        Ibrahima Konate resmen Real Madrid'de!

        Transfer çalışmalarını sürdüren La Liga devi Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Ibrahima Konate'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 12:22 Güncelleme:
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        Konate'nin yeni takımı belli oldu!

        İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, transferde adından söz ettirmeye devam ediyor...

        Daha önce Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva ve Chelsea'dan Marc Cucurella'yı duyuran eflatun-beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

        REAL MADRID'İN 3. TRANSFERİ!

        Madrid temsilcisi, Liverpool ile sözleşme yenilemeyen Ibrahima Konate'yi renklerine bağladığını ve Fransız yıldızla 2030'a kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

        27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Liverpool'da 51 maça çıkarken 2 gol kaydetti ve 4 bin 280 dakika sahada kaldı.

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