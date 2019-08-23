Alman otomobil üreticisi Porsche'in 4 Eylül tarihinde dünya lansmanını yapacağı elektrikli ve ismi Türkçe olan modeli Taycan'ın, iç tasarımı hakkında detaylar ortaya çıktı.

Adını Türkçe kelimeler olan 'Tay' ve 'Can'ın birleşiminden alan modelin ön konsolunun, 1963 model 911'in ön konsolundan ilham alınarak tasarlandığı açıklandı. Otomobilin kokpitinde en dikkat çeken öğenin, ön koltuktaki yolcuya da sunulan özel ekran olduğu görülüyor.

Böylece, Taycan'ın ön koltuğunda oturan yolcular da, sürücünün dikkatini dağıtmadan multimedya ve aracın konfor ayarlarını değiştirebilme imkanına sahip olacaklar.

4 FARKLI GÖSTERGE MODU BULUNUYOR

Porsche'nin tipik özelliklerinden biri olan yuvarlak hatlara sahip gösterge paneli ise, Taycan'da kavisli ve 16.8 inçlik bir ekrandan oluşuyor.

Sürücülere gösterge paneli için klasik, harita, tam harita ve sade olmak üzere dört farklı gösterge modu sunuluyor.

Alman markanın elektrikli modelinde iki farklı direksiyon seçeneği yer alıyor. Yapılan açıklamada, sade direksiyona ek olarak, renkli parçalar da ilave edilebilen GT spor direksiyon da opsiyonun olarak sunulacak.

Aracın 10.9 inçlik merkezi bilgi ve eğlence göstergesi ile tercihe bağlı yolcu göstergesinin, birlikte siyah panel görünüşüne sahip entegre bir cam bant oluşturarak iç tasarımla görsel uyum sağladığı da verilen bilgiler arasında.

DERİ YERİNE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEME KULLANILDI

Öte yandan, Taycan'ın kokpitinde deri malzemeye yer vermeyen Porsche, bunun yerine geri dönüştürülmüş polyester liflerinden oluşan mikro fiber "Race-Tex" malzemesi kullanıldığını bildirdi.

Bu sayede, geleneksel malzemelere kıyasla yüzde 80 oranında daha az karbondioksit ortaya çıkarıldığı kaydedildi. Zemin kaplaması için ise diğer malzemelerin yanı sıra geri dönüştürülmüş balık ağlarından yapılan fiber “Econyl”in kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.