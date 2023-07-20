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İç Mimarlık Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 17 ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen üniversite sınavının ardından YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adayların tercih süreci 27 Temmuz'da başlayacak ve 5 Ağustos'ta sona erecek. En çok tercih edilen bölümlerden biri olan İç Mimarlık Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları sorgulanıyor. İşte 2023 İç Mimarlık Fakültesi devlet ve özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...