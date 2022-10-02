Icardi'nin numarasının başında Türkiye'nin ülke kodu olan +90'ı görünür bırakıp numarayı gizleyen Rodriguez, "2019'dan beri çekişkilerle dolu bir ilişkimiz var. Aralıklı bir romantizm diyebilirim. Wanda ve çocuklar olduğu için ve büyük bir kariyere sahip olduğu için bunu ne kabul edebildi ne de reddebildi. Birlikte olduk ve bana 'Eğer biyolojik olarak kadın olsaydın her şey çok farklı olabilirdi.' dedi." ifadelerini kullandı.