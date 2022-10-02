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Mauro Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası

Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmayan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara için Arjantin'e gittiği öne sürüldü. Sallantıda olan ilişkilerini kurtarmak için ülkesine uçan Icardi'yi Wanda Nara'nın eve almadığı belirtildi. Okan Buruk, dünkü maçtan sonra yıldız golcünün özel hayatında problemler yaşadığını ifade etmişti. Öte yandan trans birey Guendalina Rodriguez, 2019 yılından bu yana Icardi ile ilişkisinin olduğunu iddia etti

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  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Mauro Icardi'nin Arjantin'e gittiği ortaya çıktı.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında Icardi'nin kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruya; "Arka adalesinde bir sorun olmuştu. Son idmanda durumuna baktık ama ağrısı devam ediyordu. Geçen haftası pek iyi geçmedi. Sadece saha içi değil, özel hayatında da iyi geçmeyen bir hafta oldu onun için. Ağrısı da devam edince kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizimle birlikte olacaktır." demişti.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Hafif sakatlığı sebebiyle Adana'ya gitmeyen Icardi'nin apar topar Arjantin'e gittiği iddia edildi. 
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Arjantin basınından Teleshow'un haberine göre cumartesi sabahı ülkeye iniş yapan Icardi, Wanda Nara ile kızlarının olduğu eve gitmek istedi ancak hüsrana uğradı. 
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Wanda Nara, Arjantinli futbolcuyu eve almak istemedi. Nara'nın korumaları da Icardi'yi zorluk çıkarmaması konusunda uyarıp evden uzaklaştırdı.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    GEÇEN HAFTA BARIŞTIKLARI SANILMIŞTI

    Wanda Nara, 22 Eylül akşamı, Icardi ile 9 yıllık ilişkilerinin sona erdiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullanan Wanda Nara, sosyal medyadan kendisine gelen tepkilere cevap vermişti:
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım. Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün."
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    ICARDI SOSYAL MEDYADAN MESAJLARINI İFŞA ETTİ

    Icardi, 25 Eylül günü Wanda Nara ile mesajlaşmalarını ifşa etti. Icardi, Milano'dayken sosyal medya hesabından Wanda Nara'nın kendisini aradığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı ve telefonu açıp açmama konusunda anket açtı.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan mesajlaşmalarını da sosyal medya hesabından yayınladı. Arjantinli golcü "Bekar olmaya karar verdiğinizde ya da veremediğinizde! Ancak ben toksik biriyim değil mi?"
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Mesajlaşmalara göre Wanda Nara "Seni arıyorum. Yarın uçağa biniyorum. Uruguay'da fotoğraf çekimlerim var. Bana cevap verebilir misin?" diyor. 
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Mauro Icardi, "Neler oluyor?" diye bu aramaya cevap veriyor. Wanda tekrar, "Neredesin sen?????" diye soruyor. Mauro, "Niye?" şeklinde tekrar cevap veriyor.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Wanda bu kez, "Cevap verecek misin, vermeyecek misin? Bundan sonra sen de bana soru sorduğunda ben de aynı olacağım. Neden çocuklarla yatmak yerine evin dışında geziyorsun?" diye soruyor.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Mauro ise, "Ben bekar biriyim. Sana açıklama yapmak zorunda değilim. Ben sen terk ettin. Buna rağmen aynı şekilde devam etmemizi mi istiyorsun!" cevabını veriyor. Wanda bu kez, "Sen bir yalancısın. Hem evlisin hem bekar" diye tepki gösteriyor. 
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Arjantinli futbolcu ise "Biz aynıyız." cevabını veriyor. Mauro, "Ne kadar toksik birisin." diyor. Wanda ise cevaben, "Sen bir tilkisin! Şimdi uyumaya gidiyorum. Bana nerede olduğunu söylemek istemezsen artık sen bilirsin." diyerek son sözünü söylüyor.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Mauro Icardi ise son paylaşımında, "Sen benden bin kat daha toksiksin Wanda" diyerek bir anket paylaştı. Icardi ankette Wanda Nara'nın kendisini aradığı görselini paylaşarak "Açayım mı, açmayayım mı" diye takipçilerine sordu.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Öte yandan tüm bu paylaşımlarının ardından Mauro Icardi, Wanda Nara'ya, "Seni seviyorum toksik" yazılı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım ikilinin barıştığı şeklinde yorumlandı.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    BİR İDDİA DAHA

    Arjantin basını, Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığıyla sarsılırken bir bomba da sosyal medyaya düştü. Guendalina Rodriguez isimli bir model ve sosyal medya fenomeni, Icardi ile 2019 yılından bu yana ilişkisi olduğunu açıkladı.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Trans birey olan Guendalina Rodriguez, 36 bin takipçili Instagram hesabından Mauro Icardi ile WhatsApp mesajlaşmasını yayınladı. 
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Icardi'nin numarasının başında Türkiye'nin ülke kodu olan +90'ı görünür bırakıp numarayı gizleyen Rodriguez, "2019'dan beri çekişkilerle dolu bir ilişkimiz var. Aralıklı bir romantizm diyebilirim. Wanda ve çocuklar olduğu için ve büyük bir kariyere sahip olduğu için bunu ne kabul edebildi ne de reddebildi. Birlikte olduk ve bana 'Eğer biyolojik olarak kadın olsaydın her şey çok farklı olabilirdi.' dedi." ifadelerini kullandı.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Mauro Icardi ile mesajlaşmasını da "Hazır olun! 3 yıldan sonra Bay Icardi beni unutmamış. Türk numarasından aradığını görüyorsunuz. Yakında onunla Türkiye'de olacağım." sözleriyle paylaşan Rodriguez son olarak "Şu anda boşanma sürecindeler. Bu yüzden doğru anda her şeyi açıklayacağım." dedi.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Guendalina Rodriguez'in Instagram profil fotoğrafında kendisi ile Icardi'nin Galatasaray formalı fotoğrafı yer alıyor.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    AYRILIRLARSA MAL PAYLAŞIMI ÇOK ZOR OLACAK

    Wanda Nara - Mauro Icardi çifti boşanması halinde mal paylaşımı sürecinin çok zor olması bekleniyor.
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    Arjantin basınıdaki haberlere göre çiftin 9 yıllık evlilikleri süresinde edindikleri mal varlığı şu şekilde:
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    -World Marketing Football - %100 Wanda Nara'ya ait

    -M19 - Mauro Icardi'nin markası

    -Wanda Kozmetik
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    -7 lüks araba (Lamborghini Huracan Spyder, Bentley Bentayga, Rolls Royce Ghost, Hummer H2, Mercedes Benz G-Serisi, Range Rover, Cadillac Escalade)

    -Arjantin'de 5 ev
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    -İtalya'da 4 ev

    -Como Gölü kenarında bir villa
  • Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı - Guendalina Rodriguez'den yasak ilişki iddiası - Icardi Wanda Nara ayrıldı mı?

    -Galliate'de bir villa

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