Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde eden Galatasaray'ın skor yükünü Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi çekiyor.

ABONE OL
AA
  • Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

    Sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibinden kiralanan 30 yaşındaki santrfor, skorer performansını sarı-kırmızılı forma altında da sürdürüyor.
  • Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

    Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon 18'i ilk 11'de olmak üzere sahaya çıktığı 21 karşılaşmada 17 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

     
  • Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

    SADECE 5 PUAN KAYBI

    Galatasaray, Icardi'nin ligde gol attığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrılırken, birinde berabere kaldı, birinde ise mağlup oldu.

     
  • Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

    Sarı-kırmızılı takımın son 3 maçındaki 4 golü de Arjantinli yıldız futbolcu kaydetti.
  • Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

    34 PUAN ICARDI'DEN

    Cimbom, Icardi'nin gol attığı maçlarda 34 puanı cebine koydu. 
  • Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

    Galatasaray'ın son yıllardaki en golcü ismi Arjantinli futbolcu, son 5 sezonda Galatasaray adına Süper Lig'de en fazla skor üreten isim oldu.
  • Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

    GOMIS'TEN SONRA O

    Bafetimbi Gomis'in 2017-2018 sezonunda ligde kaydettiği 29 gollük performanstan sonra hiçbir futbolcu sarı-kırmızılı forma altında Icardi kadar ağları havalandırmadı.
  • Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

    Arjantinli yıldız futbolcusu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırdı.
  • Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

    DERBİLERİ BOŞ GEÇMİYOR

    Sarı-kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev alamayan Icardi, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada da birer kez gol sevinci yaşadı.

     
  • Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

    Arjantinli futbolcu, sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri ve Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri karşılaşmalarda birer gol attı.

     
  • Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

    Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 5 maçta 6 gol kaydetti.
  • Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

    EN SIK GOL ATTIĞI SEZON

    Arjantinli futbolcu, lig kariyerinde en sık gol attığı dönemi sarı-kırmızılı forma altında yaşıyor.
  • Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

    Süper Lig'de sahada kaldığı bin 625 dakikada 17 kez topu filelerle buluşturan Icardi, 95 dakikada bir skor üretme başarısı gösterdi.
  • Icardi atıyor, Galatasaray kazanıyor!

    Icardi, önemli başarılar kazandığı Inter ve PSG'de bu ortalamayı yakalayamadı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.