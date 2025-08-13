Icardi'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Yeni sezona başladıkları için mutlu olduklarını aktaran Icardi, "Yıllar sonra kaptanlığı Muslera'dan devralmak benim için çok büyük bir gurur. Bu kulübü her zaman gururla temsil ettim, takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi de kaptan olarak temsil edeceğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Geçen yıl kasım ayında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapatan tecrübeli santrfor durumuyla ilgili, "Bir aydır takımla antrenmana çıkıyorum. En kısa sürede ilk maçıma çıkmak ve takımıma saha içinde de destek olmak istiyorum. Bu sezon birçok hedefimiz var. Yüksek seviyede mücadele vererek yeniden şampiyon olmak istiyoruz. Üç sezon üst üste şampiyon olduk ve bunu devam ettirmeyi hedefliyoruz. Galatasaray'ı çok özledim. Sahada taraftarlarla bir araya gelmek için sabırsızlıkla çalışıyorum ve bekliyorum." ifadelerini kullandı.