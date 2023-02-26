Bakan Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'ya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplantı yapan Soylu, kentteki son durumu yetkililer ile değerlendirdi.
Soylu, daha sonra İnönü Caddesi Soykan Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Burada depremzedelerle sohbet eden Soylu, ardından kentten ayrıldı.
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