İçişleri Bakanlığı: 11 ilde organize suç örgütü operasyonu: 158 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını belirtti. Şüphelilerden, 71’i tutuklanırken, 75’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Operasyon hakkında detaylara değinen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İstanbul, Yozgat ve Kayseri’de; sosyal medya platformları üzerinden “Yatırım Danışmanlığı” gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Erzurum ve İzmir’de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Şanlıurfa ve Aydın’da; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kocaeli’de; “Resmi Belgede Sahtecilik” suçunu işledikleri, Adana’da; tütün kaçakçılığı yaptıkları, Antalya ve Gaziantep’te; tefecilik yaptıkları tespit edildi."

MASAK incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 748 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

Açıklamanın devamında "Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi