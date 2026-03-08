Canlı
        Haberler Gündem Politika İçişleri Bakanlığı’ndan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ paylaşımı | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanlığı’ndan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ paylaşımı

        İçişleri Bakanlığı'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yapılan paylaşımda, "Azimleri, emekleri ve kararlılıklarıyla ülkemizin yarınlarını şekillendiren kadınlarımız güçlü Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en kıymetli teminatıdır" ifadeleri kullanıldı

        Giriş: 08.03.2026 - 15:36
        İçişleri Bakanlığı'ndan Kadınlar Günü paylaşımı
        İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yapılan paylaşım yaptı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından "Vatan savunmasında cesaretiyle tarihe iz bırakan Nene Hatun'dan bugüne…" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Kadınlarımız, ailede, eğitimde, üretimde, bilimde, sanatta ve devlet yönetiminde üstlendikleri sorumluluklarla milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyor. Azimleri, emekleri ve kararlılıklarıyla ülkemizin yarınlarını şekillendiren kadınlarımız güçlü Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en kıymetli teminatıdır. Hayatın her alanında iz bırakan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

        Paylaşımda, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapan kadın personelin görüntülerinin de yer aldığı videoya yer verildi.

