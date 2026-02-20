Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam İftar duası nasıl okunur? Arapça- Türkçe İftar duası okunuşu! Oruç açılırken hangi dua okunur?

        İftar duası nasıl okunur? Arapça- Türkçe İftar duası okunuşu

        Müslüman aleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı ramazan 19 Şubat'ta başladı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği ramazan ayında farz olan oruç ibadeti vatandaşlar tarafından İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu, iftar vaktine az bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Peki Arapça- Türkçe iftar duası nasıl okunur?

        Giriş: 20.02.2026 - 15:18
        1

        İftar duası, orucunu açacak olanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diyanet Ramazan İmsakiyesi sahur saatlerine göre oruca başlayan vatandaşlar, ibadetlerini tamamlamak için iftar saatini bekliyorlar. Oruç açarken okunacak dua, iftara az bir zaman kala tekrar gündem oldu. Peki, Oruç açarken okunan iftar duası nedir? İşte, iftar duası okunuşu

        2

        İFTAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

        Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

        İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

        Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

        3

        ORUÇ AÇTIKTAN SONRA OKUNACAK YEMEK DUASI

        "Bismillâhirrahmânirrahîm

        Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;

        "Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

