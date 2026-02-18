Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İftar menülerinde "gizli ücret"e geçit verilmeyecek - İş-Yaşam Haberleri

        İftar menülerinde "gizli ücret"e geçit verilmeyecek

        Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçmek amacıyla yaptığı denetimleri ramazanda da artırarak sürdürecek, özellikle işletmelerin iftar menülerinde çeşitli gerekçelerle "gizli ücret" uygulamasını önlemeye odaklanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:17 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:17
        İftar menülerinde "gizli ücret"e geçit verilmeyecek
        Ticaret Bakanlığından alınan bilgiye göre ramazan öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri titizlikle yürütüldü.

        Ramazan gelmeden yoğunlaştırılan bu denetimler, söz konusu ayda da artırılarak devam edecek. Mağduriyet oluşturacak her türlü durumun önüne geçilerek özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşım noktasında piyasa düzenini manipüle edici tüm girişimlere karşı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

        PİYASA KOŞULLARI YAKINDAN İNCELENİYOR

        Bu kapsamda ülke genelinde fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçilmesi için düzenli ve yoğun denetimler sürdürülürken piyasa koşulları da yakından izleniyor. Söz konusu denetimler ramazan ayında vatandaşların sofrasında önemli yer tutan ürün gruplarında yoğunlaştırılıyor.

        Özellikle un, ekmek, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, çay, şeker, bakliyat gibi temel gıda maddeleri ile her tür temizleyici, deterjan, sabun, şampuan, diş macunu gibi temizlik ve hijyen malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri denetleniyor.

        Bu denetimlerde işletmeler, fiyat etiketinde yer alması gereken bilgilerin bulunup bulunmadığı, ürün üzerindeki fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların açıkça gösterilip gösterilmediği yönünden inceleniyor.

        Ayrıca yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren lokanta, restoran gibi işletmelerde tarife ve fiyat listelerinin iş yeri girişinde ve hizmet sunulan masalarda bulundurulup bulundurulmadığı ve "servis ücreti" gibi zorunlu ilave ücretlerin talep edilip edilmediğine ilişkin incelemeler yapılıyor.

        Ramazan ayında da bu işletmelerin bilgilendirme yükümlülüklerini mevzuata uygun, açık ve anlaşılır şekilde yerine getirmeleri önem taşıyor. Bu kapsamda işletmelerin fiyat tarifesi ve listelerini girişte ve masalarda görünür şekilde bulundurması gerekiyor. Özel iftar menülerinde kapsama dahil ürünler ile ek ücretlerin açıkça belirtilmesi isteniyor. İlan edilen fiyat ile tahsil edilen tutar arasında fark bulunması halinde tüketici lehine olan fiyatın uygulanması zorunluluğu bulunuyor. Servis veya kuver gibi hizmetler üzerinden ilave ücret talep edilmemesi de denetim başlıkları arasında yer alıyor.

        24 BİN FİRMA DENETLENDİ

        Bakanlıkça, tüketicilerin güvenliğini sağlamak ve adil rekabet ortamını desteklemek hedefiyle geçen yıl yaklaşık 420 bin firma denetlendi, aykırılık tespit edilen 92 bin firma hakkında yaklaşık 1,1 milyar lira ceza uygulandı.

        Bu yılın ocak ayı itibarıyla da yaklaşık 24 bin firma denetlendi, aykırılık tespit edilen 4 bin firma hakkında yaklaşık 57,4 milyon lira ceza verildi.

        Seferihisar'da butik otelde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

        İZMİR'in Seferihisar ilçesinde bir butik otelde çıkan yangında dumandan etkilenen Emine Ayten (46) hayatını kaybetti, eşi polis memuru Mehmet Ayten (50) ise hastanede tedaviye alındı. Çiftin Manisa'da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle otele geldikleri öğrenildi. (DHA)

