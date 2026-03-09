Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İftar saati: 9 Mart Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar saati kaçta, ezan ne zaman okunacak?

        İftar saati: 9 Mart Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar saati kaçta, ezan ne zaman okunacak?

        İftar saati İstanbul ve diğer illerde oruçlarını açacak kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar vakitleri belirlendi. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, iftar saatlerine göre oruçlarını açacak. Peki, 9 Mart 2026 Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar saati kaçta, ezan ne zaman okunacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 17:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Oruç tutan vatandaşlar 2026 İstanbul iftar saatini merak ediyor. Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belli oldu. Gece ve gündüz sürelerinin her il ve her gün için farklı olması nedeniyle imsakiye sayfasında imsak ve iftar vakitleri her güne özel olarak belirleniyor. Peki, iftar saati kaçta? İşte, Ramazan İmsakiyesi 2026

        2

        İFTAR SAAT KAÇTA? 9 MART 2026

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesine göre 9 Mart 2026 Pazartesi günü İzmir, Ankara, İstanbul il il iftar saatleri belli oldu.

        İL İL 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        İSTANBUL İÇİN İFTAR SAAT KAÇTA?

        9 Mart 2026 İstanbul için iftar vakti 19.10 olarak açıklandı.

        ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

        9 Mart 2026 Ankara için iftar vakti 18.55 olarak açıklandı.

        3

        İZMİR İFTAR SAAT KAÇTA?

        9 Mart 2026 İzmir için iftar vakti 19.19 olarak açıklandı.

        4

        İFTAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

        "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

        İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

        Türkçe okunuşu:

        "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        El freni faciasında kahreden detay!
        El freni faciasında kahreden detay!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları