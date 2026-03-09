İftar saati: 9 Mart Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar saati kaçta, ezan ne zaman okunacak?
İftar saati İstanbul ve diğer illerde oruçlarını açacak kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar vakitleri belirlendi. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, iftar saatlerine göre oruçlarını açacak. Peki, 9 Mart 2026 Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar saati kaçta, ezan ne zaman okunacak?
Oruç tutan vatandaşlar 2026 İstanbul iftar saatini merak ediyor. Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belli oldu. Gece ve gündüz sürelerinin her il ve her gün için farklı olması nedeniyle imsakiye sayfasında imsak ve iftar vakitleri her güne özel olarak belirleniyor. Peki, iftar saati kaçta? İşte, Ramazan İmsakiyesi 2026
İFTAR SAAT KAÇTA? 9 MART 2026
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesine göre 9 Mart 2026 Pazartesi günü İzmir, Ankara, İstanbul il il iftar saatleri belli oldu.
İSTANBUL İÇİN İFTAR SAAT KAÇTA?
9 Mart 2026 İstanbul için iftar vakti 19.10 olarak açıklandı.
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
9 Mart 2026 Ankara için iftar vakti 18.55 olarak açıklandı.
İZMİR İFTAR SAAT KAÇTA?
9 Mart 2026 İzmir için iftar vakti 19.19 olarak açıklandı.
İFTAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI
Türkçe okunuşu:
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"