İftar saati: 9 Mart Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar saati kaçta, ezan ne zaman okunacak?

Oruç tutan vatandaşlar 2026 İstanbul iftar saatini merak ediyor. Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belli oldu. Gece ve gündüz sürelerinin her il ve her gün için farklı olması nedeniyle imsakiye sayfasında imsak ve iftar vakitleri her güne özel olarak belirleniyor. Peki, iftar saati kaçta? İşte, Ramazan İmsakiyesi 2026