İftar vakti saat kaçta? sorusu merak konusu oldu. Ramazan ayında iftar sofralarında buluşan vatandaşlar İslam'ın en önemli ibadetini gerçekleştiriyor. Bu yıl 30 gün sürecek ramazan ayında Müslüman vatandaşlar İftar yaparak oruçlarını açıyor. Peki İstanbul, Ankara, Bursa'da İftar saati kaçta? İşte il il İftar saatleri ve ramazan imsakiyesi...

RAMAZAN İFTAR SAATLERİ 2020

Diyanet'in yayınladığı Ramazan İmsakiyesine göre; İstanbul'da İftar vakti 20.26'da, Ankara'da imsak vakti 20.07'de, Bursa'da ise 20.23'de olacak...

İL İL İFTAR SAATLERİ 2020

İFTAR DUASI

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Resûl-i Ekrem, oruçlunun iftar anında yapacağı duanın geri çevrilmeyeceği müjdesini verir (İbn Mâce, “Ṣıyâm”, 48).

İftar duası, oruç tutan kişinin ibadet bilincini güçlendiren ve Allah katında özel bir konuma sahip bu ibadeti yerine getirmenin şükrünü içeren bir anlam taşıdığı gibi iftar sofrasında bulunanlar bakımından dinî eğitimin de bir parçasını oluşturur. Bu esnada herkesin dilediği şekilde dua etmesi ve şükrünü dile getirmesi mümkün olup Hz. Peygamber’den iftarla ilgili şu dua örnekleri nakledilmiştir:

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım” (Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 22);

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her şeyi işiten ve bilensin” (Dârekutnî, II, 185; ayrıca bk. Şevkânî, IV, 247).

Hadis kaynaklarında yer aldığı bilinmemekle beraber fıkıh literatüründe, “Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum; günahlarımı bağışla” (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 200) şeklinde dua edilmesi de müstehap görülmüştür.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!

GÜNÜN AYETİ

Görmediği halde Rahman'dan korkup O'na yönelen bir kalple gelen kimselere. Onlara denir ki: «İşte size vaad edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve O'na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.

Kaf, 32

GÜNÜN HADİSİ ŞERİFİ

Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; "Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir."

Müslim

Buhârî ve Müslim