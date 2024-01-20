Iga Swiatek Avustralya Açık'a 3. turda veda etti!
Avustralya Açık'ta tek kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 19 yaşındaki Çek raket Linda Noskova'ya 2-1 yenilerek turnuvaya 3. turda veda etti.
Giriş: 20.01.2024 - 14:08 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:08
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 3. turda elendi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günündeki üçüncü tur maçında, Polonyalı raket Swiatek, 19 yaşındaki Çek rakibi Linda Noskova ile karşılaştı.
Swiatek, 19 yaşındaki rakibine 6-3, 3-6, 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.