Iğdır'da ikisi kız 3 garsona yumruk ve tekmelerle saldırdılar!

Iğdır'da, iş yerlerinden gece, evlerine giden 2'si kız 3 garson, 3 kişinin saldırısına uğradı. "Açık çorbacı var mı?" sorusuna erkek garsonun cevap vermesine sinirlenen şüpheliler, "Biz sana değil, kızlara sorduk" diyerek yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası kaçan şüpheliler aranıyor.

Olay, 12 Temmuz'da, Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 00.30'da garson olarak çalıştıkları iş yerlerinden çıkan Hasan Can B. (17), Eylül P. (18) ve Halime M. (23), mahallede yürürken, içinde 4 kişinin olduğu otomobil yanlarında durdu.

"SANA DEĞİL KIZLARA SORUYORUZ"

İddiaya göre, araçtan inen kişiler, "Açık çorbacı var mı?" diye sordu. Hasan Can B.'nin "Hayır" cevabı üzerine şüpheliler, "Sana değil kızlara soruyoruz" dedi. Hasan Can B.'nin "Kardeşim bu saatte açık çorbacı bulamazsınız, işinize bakın" demesi üzerine şüpheliler, hakaret edip, yürümeye devam eden 3 kişinin peşinden koştu.

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Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, şüphelilerden birinin önce Hasan Can B.'ye ardından Eylül P. ve Halime M.'ye tekme ve yumruk attığı görüldü.

3 şüpheli kaçarken, ihbarla bölgeye gelen polis, araştırma başlattı. Ambulansla hastaneye götürülen 3 arkadaş, tedavileri sonrası taburcu edildi ve saldırganlardan şikayetçi oldu.