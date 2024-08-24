Iğdır FK: 0 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK ile Gençlerbirliği, 0-0 berabere kaldı. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Iğdır FK puanını 7'ye, Gençlerbirliği ise 2'ye yükseltti.
Giriş: 24.08.2024 - 18:58 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:58
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonucun ardından Iğdır FK'nın puanı 7'ye, Başkent ekibin ise 2'ye yükseldi.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Pendikspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.
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