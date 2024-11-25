Iğdır FK: 1 - Amedspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Iğdır FK sahasında Amedspor'u ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Trendyol 1. Lig'in 13. hafta kapanış maçında Iğdır FK ile Amedspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi ekibin golünü 4. dakikada Kosta Aleksic kaydederken; konuk takım ise bu gole 78'de Veli Çetin ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından 6 maçtır kaybetmeyen Iğdır 22 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan Amedspor ise 15 puana ulaştı.
Ligin 14. haftasında Iğdır FK deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Amedspor ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.