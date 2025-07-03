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        Haberler Gündem 3. Sayfa İhanet iddiasıyla Seher Aktekin'i katletti! Kahreden gerçek ortaya çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Kahreden gerçek ortaya çıktı!

        Mersin'de, eşi Seher Aktekin'i tüfekle öldüren ve "komşuyla ilişkisi vardı" diye kendisini savunan Bekir Aktekin hakim karşısına çıktı. Katledilen kadının, katili olan kocasından Adli Tıp Kurumu raporuna göre yüzde 99 oranında 2 haftalık hamile olduğu dava dosyasına girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:51 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:51
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        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
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        Mersin'in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki evde, 20 Haziran 2024'te eşi Seher Aktekin'i tüfekle ateş ederek öldüren Bekir Aktekin tutuklanmıştı. Aktekin'in başka suç nedeniyle bulunduğu cezaevinden 14 Haziran 2024'te tahliye olduğu öğrenilmişti.

        'AĞIR MÜEBBET HAPİS' İSTENMİŞTİ

        AA'daki habere göre sanık hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        AİLE BAKANLIĞI DA MÜDAHİL OLDU

        Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Aktekin ile öldürülen Seher Aktekin'in yakınları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezinin avukatları da hazır bulundu.

        KOMŞUSU İLİŞKİ İDDİASINI YALANLADI

        Mahkeme başkanı, sanığın önceki celsede eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü komşunun, iddiaları kabul etmediğine yönelik yazılı beyanını okudu.

        MAHKEME BAŞKANI: DAHA NE ISRAR EDİYORSUN

        Aktekin'in "Yaşadıklarımı ben bilirim. Yalan söylüyorlar" ifadesine karşılık mahkeme başkanı, "Daha neyi ısrar ediyorsun? 'Çocuklar benim değil' dedin. DNA testi yaptırdık. O konulara artık giremezsin" dedi.

        SEHER YÜZDE 99 ORANINDA 2 HAFTALIK HAMİLEYDİ

        Esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu raporunda yüzde 99 oranında iki haftalık gebe olduğu değerlendirilen eşini öldüren sanığın, "hamile eşe karşı kasten öldürme "suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        AİLESİ EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

        Müşteki avukatları ise mütalaaya "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" maddelerinin de eklenmesini talep etti. Maktulün yakınları da sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini dile getirdi.

        "ÇOK PİŞMANIM CİĞERİM PARÇALANIYOR"

        Mütalaaya ilişkin konuşan sanık Bekir Aktekin, "Çok pişmanım. Yemin ederim böyle bir şey olmasını istemezdim. Her gün çocuklarımla konuşurken ciğerim parçalanıyor." ifadelerini kullandı.

        Sanık avukatları, mütalaaya ilişkin savunma yapmak için ek süre istedi. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

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