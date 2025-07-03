Mersin'in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki evde, 20 Haziran 2024'te eşi Seher Aktekin'i tüfekle ateş ederek öldüren Bekir Aktekin tutuklanmıştı. Aktekin'in başka suç nedeniyle bulunduğu cezaevinden 14 Haziran 2024'te tahliye olduğu öğrenilmişti.

AA'daki habere göre sanık hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Aktekin ile öldürülen Seher Aktekin'in yakınları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezinin avukatları da hazır bulundu.

MAHKEME BAŞKANI: DAHA NE ISRAR EDİYORSUN

Aktekin'in "Yaşadıklarımı ben bilirim. Yalan söylüyorlar" ifadesine karşılık mahkeme başkanı, "Daha neyi ısrar ediyorsun? 'Çocuklar benim değil' dedin. DNA testi yaptırdık. O konulara artık giremezsin" dedi.

SEHER YÜZDE 99 ORANINDA 2 HAFTALIK HAMİLEYDİ

Esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu raporunda yüzde 99 oranında iki haftalık gebe olduğu değerlendirilen eşini öldüren sanığın, "hamile eşe karşı kasten öldürme "suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

AİLESİ EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Müşteki avukatları ise mütalaaya "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" maddelerinin de eklenmesini talep etti. Maktulün yakınları da sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini dile getirdi.

"ÇOK PİŞMANIM CİĞERİM PARÇALANIYOR"

Mütalaaya ilişkin konuşan sanık Bekir Aktekin, "Çok pişmanım. Yemin ederim böyle bir şey olmasını istemezdim. Her gün çocuklarımla konuşurken ciğerim parçalanıyor." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları, mütalaaya ilişkin savunma yapmak için ek süre istedi. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.