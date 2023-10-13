II. Mustafa dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: II. Mustafa dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları 1695 ile 1703 yılları arasında tahtta bulunan ve Osmanlı Devleti'nin yirmi ikinci padişahı olan II. Mustafa, Osmanlı padişahları arasında orduların başında sefere çıkan son padişah olmasıyla da bilinmektedir. Avusturya ile olan savaşların devam ettiği ve Avusturya üzerine üç ayrı sefere çıkıldığı, denizlerde Venedik ile mücadelelerin gerçekleştiği ve sonuçları bakımından Osmanlı tarihinin en ağır antlaşmalarından bir tanesi olan Karlofça Antlaşması'nın imzalandığı II. Mustafa dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? II. Mustafa dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Osmanlı Devleti’ndeki II. Mustafa dönemi, Edirne Vakası adı verilen ve İstanbul’da başlayarak Edirne’ye kadar ulaşan bir isyan ile sona ermiştir. Peki, II. Mustafa dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

II. Mustafa Dönemi Genel Özellikleri

1695 yılında II. Ahmed’in ölümü üzerine tahta geçen II. Mustafa da kendinden önceki birkaç padişahta olduğu gibi sürmekte olan Osmanlı – Kutsal İttifak Savaşları ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu savaş esnasında 1695, 1696 ve 1697 yıllarında üç kez Avusturya üzerine sefere çıkan II. Mustafa, son olarak gerçekleşen Zenta Muharebesi’nde ağır bir yenilgi almıştır. Aynı dönemde denizde Venedikliler, kuzeyde ise Rusya ile de mücadeleler hız kazanmış ve tarihler 1697’yi gösterdiğinde Rusya, Azak Kalesi’ni ele geçirmiştir.

1697 yılında Avusturya karşısında alınan Zenta mağlubiyeti ise 16 yıl boyunca süren Osmanlı – Kutsal İttifak Savaşları’nın sonunu getirmiş ve taraflar arasında 1699 yılında Karlofça Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti’nin büyük ölçüde toprak kaybettiği ve artık saldırı pozisyonundan savunma pozisyonuna geçtiği bu antlaşma, bu sonuçları sebebiyle Osmanlı Devleti tarihinin en ağır antlaşmalarından bir tanesi olarak kabul edilmektedir.

II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ise 1703 yılında meydana gelen Edirne Vakası neticesinde gerçekleşmiştir. İlk etapta İstanbul’da başlayan ayaklanma kısa süre içinde padişahın da ikamet etmekte olduğu Edirne’ye ulaşmış ve II. Mustafa tahttan indirilmiştir.

II. Mustafa Dönemi Önemli Olayları

1695 ile 1703 yılları arasını kapsayan II. Mustafa dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

1695, 1696 ve 1697 yıllarında Avusturya üzerine üç sefer düzenlenmiş ve üçüncü sefer sırasında gerçekleşen Zenta Muharebesi’nde, Osmanlı Devleti ağır kayıplar vermiştir.

Venedikliler Mora ve Dalmaçya’ya, Lehistan ise Boğdan’a saldırmış; Azak Kalesi ise Rusya tarafından işgal edilmiştir.

1699 yılında Kutsal İttifak devletleri ile Osmanlılar arasında Karlofça Antlaşması imzalanmış ve Osmanlı Devleti batıda büyük toprak kayıpları yaşamıştır.

1700 yılında Rusya ile imzalanan İstanbul Antlaşması gereğince Azak Kalesi, Ruslara bırakılmıştır.

1703 yılında başlayan ve Edirne Vakası adı verilen bir ayaklanma ile II. Mustafa tahttan indirilmiş ve yerine III. Ahmed geçirilmiştir.

II. Mustafa Dönemi Savaşları

1683 – 1699 Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları

II. Mustafa döneminin en önemli olaylarından bir tanesi Avusturya üzerine toplamda 3 sefer düzenlenmesi ve ardından savaşı bitiren Karlofça Antlaşması’nın imzalanmasıdır. 1695 ve 1696 yılında gerçekleşen iki seferde Osmanlı birlikleri başarı sağlasa da üçüncü ve son seferde gerçekleşen Zenta Savaşı’nda, Osmanlı Devleti ağır bir yenilgi almış ve bu muharebeden iki sene sonra taraflar arasında Karlofça Antlaşması imzalanmıştır.

1699 yılında imzalanan bu antlaşma ile Osmanlılar; Macaristan’ın tamamına yakını başta olmak üzere Erdel Prensliği, Ukrayna, Podolya, Mora ve Dalmaçya’nın kıyıları gibi önemli yerleri kaybetmişlerdir. Karlofça Antlaşması’ndan bir sene sonra Rusya ile de İstanbul Antlaşması imzalanmış ve Rus işgali altında olan Azak Kalesi, Rusya’ya bırakılmıştır.

II. Mustafa Dönemi Yenilikleri

Erzurum Kurşunlu Medresesi inşa edilmiştir.

Anadolu Hisarı üzerinde yer alan Meşruta Yalısı yaptırılmıştır.

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