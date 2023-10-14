III. Mustafa dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: III. Mustafa dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları III. Osman'ın ardından tahta geçen ve Osmanlı Devleti'nin yirmi altıncı padişahı olan III. Mustafa 1757 ile 1774 arasında hüküm sürmüştür. 17 sene süren saltanatı sırasında özellikle askeri alanda birtakım ıslahatlar gerçekleştiren ve 1768 yılında başlayacak olan Rus savaşına kadar sakin bir dönem geçiren III. Mustafa, yeni bir donanma oluşturulması için de büyük çaba sarf etmiştir. Genel itibariyle devlet işleri ve mali konularda çalışmaların yapıldığı III. Mustafa dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? III. Mustafa dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Sakarya Nehri’ni İzmit Körfezi’ne bağlamak ve Süveyş Kanalı projesini yeniden canlandırmak gibi amaçların da olduğu III. Mustafa dönemi yenilikleri ve savaşları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

III. Mustafa Dönemi Genel Özelikleri

1757 yılında III. Osman’ın vefat etmesiyle tahta geçen III. Mustafa, saltanatının ilk yıllarında devletin içinde bulunduğu mali durumu düzeltmek ve saraya ait olan masrafları kısıtlamak için ciddi çalışmalar gerçekleştirmiştir. Avrupa’da sürmekte olan Yedi Yıl Savaşları’nda özellikle Fransa ve Prusya’dan gelen ittifak tekliflerini reddeden III. Mustafa, 1768 yılında başlayacak olan Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar ülkenin barış içinde olmasına özen göstermiştir.

III. Mustafa döneminin en önemli hadisesi ise 1768 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı’dır. 1739 yılında imzalanan Belgrad Antlaşması’nın Ruslar tarafından ihlal edilmesi üzerine, Osmanlı Devleti Rusya’ya karşı savaş ilan etmiştir. Savaşın ilk dönemleri her ne kadar Osmanlı Devleti lehine cereyan etse de ilerleyen yıllarda Rusya’nın etkinliği artmıştır.

III. Mustafa’nın vefat etmesi de 1768 – 1774 Osmanlı Rus Savaşı esnasında gerçekleşmiştir. 21 Ocak 1774 tarihinde hayatını kaybeden III. Mustafa, Laleli Külliyesi’ne defnedilmiştir.

III. Mustafa Dönemi Önemli Olayları

1757 ile 1774 arasında 17 yıllık bir dönem olan III. Mustafa dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları şu şekildedir:

1757 yılında tahta geçen III. Mustafa ilk olarak devleti mali durumunu düzeltmek ve saray giderlerini azaltmak adına adımlar atmıştır.

Avrupa’da sürmekte olan Yedi Yıl Savaşları esnasında, bazı Avrupalı devletlerden gelen ittifak tekliflerini reddedilmiştir.

Özellikle ordu üzerinde birtakım ıslahatlara girişilmiş ve sürat topçuları adı verilen yeni birlik oluşturulmuştur.

Tersanelere mühendis yetiştirmek adına Mühendishane-i Bahri Hümayun açılmıştır.

1768 yılında 1774 yılına kadar sürecek olan Osmanlı – Rus Savaşı başlamıştır.

Osmanlı – Rus savaşı esnasında 1770 yılında, Osmanlı donanması Çeşme’de yakılarak yok edilmiştir.

III. Mustafa, savaş devam ederken 1774 yılında hayatını kaybetmiştir.

III. Mustafa Dönemi Savaşları

1768 – 1774 Osmanlı-Rus Savaşı

Rusya’nın 1739 tarihinde imzalanan Belgrad Antlaşması hükümlerini ihlal etmesi ve Osmanlı Devleti idaresi altında bulunan Balta kentine girerek, bu bölgede katliam yapması üzerine, Osmanlı Devleti 1768 yılında Rusya’ya savaş ilan etmiştir. Savaşın ilk yılları her ne kadar Osmanlı Devleti’nin üstünlüğü ile geçse de 1770 yılında Osmanlı donanmasının Çeşme açıklarında yakılması ve tamamen yok olması, savaşın seyrini Rusya lehine değiştirmiştir. Dönemin Osmanlı hükümdarı olan III. Mustafa da bu savaş sürerken 1774 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

III. Mustafa Dönemi Yenilikleri

III. Mustafa döneminde özellikle askeriye alanına büyük önem verilmiştir.

Hendesehane adı verilen okulda askerlere, denizcilik ve topçuluk dersleri verilmiştir.

İlk kez iç borçlanma gerçekleşmiştir.

Fransız asıllı bir Macar olan Baron de Tott, ülkeye getirilmiş ve onun öncülüğünde sürat topçuları adında yeni bir birlik oluşturulmuştur.

Tersanelerde çalışacak olan mühendisleri yetiştirmek üzere Mühendishane-i Bahri Hümayun kurulmuştur.

Sarayın giderleri kısılmıştır.

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