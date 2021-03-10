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Adil, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullarına ilişkin açıklama yaptı.

Adil, açıklamasında "Birkaç sanatçı pulun basılması için dizayn örnekleri sundu. Ancak şu ana kadar hiçbir pul basım için onaylanmadı. Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis'e Irak ziyareti anısına hazırladığı pulda, sözde Kürdistan haritasına yer vermiş ve haritaya Türkiye'den de iller eklenmişti. AK Parti Sözcüsü Çelik, bu haritaların zaman zaman çıktığını ve belli odaklar tarafından yapıldığını söylemişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada plana tepki gösterilmiş, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." denilmişti.