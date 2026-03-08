Canlı
        Haberler Dünyadan İki farklı Justin Bieber: Eşine sevgi gösterisinde bulundu, paparazzilere öfke kustu

        İki farklı Justin Bieber: Eşine sevgi gösterisinde bulundu, paparazzilere öfke kustu

        Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile günün iki farklı zamanında iki farklı yönünü gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 14:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki farklı Justin

        Justin Bieber, model eşi Hailey Bieber ile aynı günde iki farklı görüntü verdi. Bir çocuk sahibi çift, Beverly Hills'te bir restoranda öğle yemeği yedikten sonra arabalarına doğru yürürken görüntülendi.

        Terlik üstü kot şort kombiniyle görülen Bieber, eşine sarılarak yürüdü.

        Fotoğraflarının çekildiğini fark etse de Kanadalı şarkıcı rahatsızlık belirtisi göstermeden aracına yöneldi.

        REKLAM

        Bieber çifti, aynı gün geç saatlerde Batı Hollywood'da akşam yemeğinden sonra mekandan çıkarken yine görüntülendi.

        Çift mekandan ayrılırken, Justin Bieber fotoğrafçılardan rahatsız olduğunu belli eden bir yüz ifadesi takındı.

        Kendini saklamaya çalışan Bieber, kısa bir süre sonra kontrolünü kaybederek, fotoğrafçılara öfkesini yansıttı.

        Ünlü şarkıcı, fotoğraflarının çekilmesine gösterdiği tepkiyi belli etmek için bir fotoğrafçıya doğru elindeki su şişesini fırlattı.

        #Justin Bieber
        #Hailey Bieber
        #paparazzi
