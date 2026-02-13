Canlı
        Haberler Gündem Eğitim İki ilde okullara yağış tatili

        İki ilde okullara yağış tatili

        Mersin'in Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde; Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2026 - 00:30 Güncelleme: 13.02.2026 - 00:56
        İki ilde okullara yağış tatili
        Mersin'in Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı verdiği Mersin'de taşımalı eğitim etkilendi. Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

        ANTALYA'NIN 7 İLÇESİNDE TATİL

        Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde etkili olmasını beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

        Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer kaymakamlıklarının yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilçelerde devam eden ve yarın etkisini artırması beklenen şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına şeklindeki olumsuz hava koşullarının risk oluşturduğu belirtildi.

        Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların göz önünde bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

