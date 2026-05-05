Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 8'inci Zirvesi için bulunduğu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile şarkı söyledi.

Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026

Macron şarkı söylerken, Paşinyan da davulda ona eşlik etti.

İkili, Fransa'nın en tanınmış sanatçılarından Charles Aznavour'un 1965 tarihli ünlü şarkısı La Bohème'i seslendirdi. Şarkının sözleri, Paris'in Montmartre semtindeki bohem yaşam yıllarında yoksulluk içinde geçen günlerini özlemle hatırlayan sanatçıları anlatıyor.

MACRON'UN İLK ŞARKI SÖYLEYİŞİ DEĞİL

Macron'un Ermenistan'daki performansı, kameralar karşısında ilk kez şarkı söyleyişi değildi. Mart ayında, Fransız donanmasının Hürmüz Boğazı'nda devriye görevi için Orta Doğu'ya gönderilmesinin ardından, nükleer uçak gemisi FS Charles de Gaulle'de Fransa'nın milli marşı La Marseillaise'i seslendirmişti.