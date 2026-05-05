        Haberler Dünya İki liderden canlı müzik performansı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron söyledi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan çaldı | Dış Haberler

        İki liderden canlı müzik performansı: Macron söyledi, Paşinyan çaldı

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Erivan'da La Bohème şarkısında canlı müzik performansı sergiledi. Macron şarkı söylerken, Paşinyan da davulda ona eşlik etti

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 10:22
        Macron söyledi, Paşinyan çaldı

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 8'inci Zirvesi için bulunduğu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile şarkı söyledi.

        Macron şarkı söylerken, Paşinyan da davulda ona eşlik etti.

        İkili, Fransa'nın en tanınmış sanatçılarından Charles Aznavour'un 1965 tarihli ünlü şarkısı La Bohème'i seslendirdi. Şarkının sözleri, Paris'in Montmartre semtindeki bohem yaşam yıllarında yoksulluk içinde geçen günlerini özlemle hatırlayan sanatçıları anlatıyor.

        MACRON'UN İLK ŞARKI SÖYLEYİŞİ DEĞİL

        Macron'un Ermenistan'daki performansı, kameralar karşısında ilk kez şarkı söyleyişi değildi. Mart ayında, Fransız donanmasının Hürmüz Boğazı'nda devriye görevi için Orta Doğu'ya gönderilmesinin ardından, nükleer uçak gemisi FS Charles de Gaulle'de Fransa'nın milli marşı La Marseillaise'i seslendirmişti.

