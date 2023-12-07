Haberler Televizyon İKİNCİ ADAY! Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık 2023 Çarşamba MasterChef All Star eleme adayı belli oldu mu?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmalarından MasterChef Allstar'da dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar... Habertürk Giriş: 07.12.2023 - 10:13 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:13 facebook

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TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef 2023 All Star’ın dün akşam yayınlanan bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU? MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı detayları şöyle; 5 aralık günü oynanan oyunların ardından potaya giren ilk isim Esra oldu.