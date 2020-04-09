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'İkinci el araç fiyatları Mart'ta yüzde 4.5 düştü'

İkinci el araçta online pazar yeri olarak faaliyet gösteren ikinciyeni.com, 2020 yılının ilk çeyrek dönemindeki ikinci el araç pazarını değerlendirdi. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, koronavirüs salgınının ikinci el araç pazarındaki satış fiyatlarını da etkilediğini ve fiyatların ortalama yüzde 4.5 düştüğünü söyledi. Ayyıldız, "Mart ayının ilk 10 gününde satış fiyatlarında yüzde 3’lük bir artış gördük, son 20 günde ise yüzde 8’lik bir düşüş yaşandı. Genel itibarıyla Mart ayında fiyatlarda yüzde 4.5'lik bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Fiyatlar bir süre daha düşebilir ancak bunun geçici olacağını, yaz aylarının da etkisiyle ikinci el araç fiyatlarının artacağını düşünüyoruz" dedi

İkinci el araç
HABERTURK.COM

Anadolu Grubu bünyesindeki ikinci el araç online pazar yeri ikinciyeni.com, ikinci el araç pazarının 2020’deki ilk çeyrek performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ocak ve Şubat aylarında ikinci el araç pazarının hareketli günler geçirdiğini belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "TÜİK verilerine göre Ocak ve Şubat  aylarında 1,5 milyondan fazla ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 50’den fazla artış olduğunu görüyoruz. Henüz resmi sonuçlar olmasa da COVID-19 etkisiyle Mart ayında, Ocak ve Şubat aylarının altında bir satış bekliyoruz" dedi.

'FİYATLAR ÖNCE DÜŞER, SONRA ARTAR'

Kendi platformları üzerinden gerçekleşen satışlarla koronavirüs salgınının etkisini incelediklerini kaydeden Ayyıldız, "Mart ayının ilk 10 gününde satış fiyatlarında yüzde 3’lük bir artış gördük, son 20 günde ise yüzde 8’lik bir düşüş yaşandı. Genel itibarıyla Mart ayında fiyatlarda yüzde 4.5’lik bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Fiyatlar bir süre daha düşebilir ancak bunun geçici olacağını, yaz aylarının da etkisiyle ikinci el araç fiyatlarının artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

2020’nin ilk üç ayında 18 binden fazla ikinci el aracı online ihale yöntemiyle satışa çıkardıklarını açıklayan Emre Ayyıldız, “Teklif veren kişi sayısında ise Mart ayı ile Ocak ayı arasında yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşandı. Yine de Mart ayının son iki haftasından önce talebin iyi olduğunu söyleyebilirim" dedi. Platform üzerinden en çok ekonomi sınıfındaki Renault Clio, Peugeot 301 gibi araçların satıldığını söyleyen Ayyıldız, COVID-19 gündemi bittikten ve hayatın normale dönmesinden sonra talebin yeniden oluşacağını, şu anda araştırma yapan ve doğru zamanı bekleyen çok kişi olduğunu ifade etti.

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