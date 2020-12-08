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Döviz kurlarındaki hareketlilik ve faizlerdeki artış ikinci el otomotiv piyasasında etkisini gösterdi. Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, son haftalarda satışların azaldığına dikkat çekti.

Karakaş, "Hali hazırda son 3 haftada ikinci el araç pazarında satışlar durma noktasına gelmiştir. Pandeminin etkisiyle kısıtlamaların artışı ve faizlerin yükselişi sebebiyle 15 Kasım itibariyle oto alım-satımı yapan kurumların satışlarında yüzde 90'a varan düşüşler söz konusu. Salgın ve getirilen kısıtlamalar sebebiyle vatandaş üzerinde ciddi bir tedirginlik var. Piyasanın regülasyonu ve belirsizlikten kaynaklı olarak tüketici araç alım kararından vazgeçmiş ya da ertelemiştir" dedi.

'PANİK SATIŞLAR FİYATLARI DÜŞÜRDÜ'

Özellikle 5 ile 20 arasında araç stokuna sahip olan küçük işletmelerin işlerini evden takip etmeye başladıklarını aktaran Karakaş, "Kısıtlamaların ne zaman biteceği ve aşılanmanın ne zaman tüketici nezdinde başlayacağına dair belirsizlikler oto alım satımı yapan küçük büyük tüm ticarethaneleri olumsuz yönde etkiliyor. Hali hazırda bu işletmelerin kira, personel gibi giderleri aynı şekilde devam ediyor. Panik satışlar sebebiyle fiyatlar da ani olarak yüzde 7-8 oranında aşağı çekildiği için, ikinci el oto sektöründe ciddi bir maddi kayıp ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, önümüzdeki döneme ilişkin olarak da, "Bekleyen ve ertelenen ikinci el araç talebinin, aşılanma ve vakaların düşüşüyle birlikte tekrar ani bir şekilde yükseleceğini öngörüyoruz. Bu ani talep artışı, geçtiğimiz yaz başında yaşadığımız radikal fiyat artışlarının tekrar edilmesine sebep olacaktır" görüşünü paylaştı.

Karakaş, fiyatlarda bir yükseliş beklendiğinden, tüketicinin aracını yenilemesi ya da yeni bir araç alması için Aralık ayının doğru zaman olduğunun da altını çizdi.