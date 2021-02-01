İkinci el araçta birlik çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilİkinci el araçta birlik çağrısı
ABONE OL

'İkinci el araçlar tek çatı altında buluşacak'

İkinci el araç şirketi Otomerkezi'nin CEO'su Muhammed Ali Karakaş, geçtiğimiz yıl her sıfır kilometre araca yaklaşık 11 ikinci el otonun denk geldiğine, 2019 yılına göre sıfır araç pazarının yüzde 61,3 büyümesine karşılık ikinci el araç pazarının 2020 yılında yüzde 4,6 büyüme ile 8.2 milyona ulaştığına dikkat çekti. Karakaş, "Fiyatlardaki manipülasyonlar, bilgi kirliliği, stokçular ve komisyoncular sebebiyle ortaya çıkan problemleri çözmek adına, sektörün kurumsallaşması ve yeniden yapılanması için 2021 yılında kurumsal ikinci el markaları olarak tek çatı altında toplanıp birlik halinde hareket edeceğiz. Bu yıl ikinci el online araç pazarının yine 2 milyon adede, toplam pazarın 9 milyona ulaşacağını öngörüyoruz" dedi

İkinci el araçta birlik çağrısı
HABERTURK.COM

İkinci el araç şirketi Otomerkezi, 2020'de toplam 2 bin 800 adetlik satış rakamına ulaşarak yüzde 12 büyüme kaydettiğini bildirdi.

Pandemiye rağmen otomotiv sektörünün normalleşmeyle Haziran-Kasım ayları arasında radikal bir ivme kazandığını dile getiren Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, Kasım ayı sonrasında ise salgın için alınan kısıtlama kararları ve yüksek faiz oranları sebebiyle pazarda büyük bir durgunluk yaşandığını ve durgunluğun halen devam ettiğini belirtti.

Karakaş, "2020'de her sıfır kilometre otomobile yaklaşık 11 adet ikinci el otomobilin denk gelirken, 2019 yılına göre sıfır araç pazarının yüzde 61,3 büyümesine karşılık ikinci el araç pazarı, 2020 yılında yüzde 4,6 büyüme ile 8,2 milyon adete ulaştı. Aynı şekilde ikinci el online araç pazarı 2 milyonu aşarak yüzde 16 büyüse de ilanların büyük bölümü satışa dönmedi. Satılan araçların yüzde 50'sinden fazlası 10 yaş ve üzeri araçlar olurken en büyük talebi sıfırdaki stok sıkıntıları sebebiyle 0-1 yaş arasındaki otomobiller gördü. 2021'de toplam ikinci el araç pazarının 9 milyon adete, ikinci el online araç pazarının da 2 milyon adete ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.

'BİLGİ KİRLİLİĞİ ÇOK YÜKSEK'

Sektördeki alışkanlıkların artık değişmesi gerektiğini söyleyen Karakaş, "Geride bıraktığımız yılda ikinci el araçlara olan ilgi, problemleri de beraberinde getirdi. Toplu halde fiyat yükselten gruplar, sahte ilanlar, sıfır kilometre araç stokçuları ya da son birkaç haftadır olduğu gibi fiyatların aşırı düşeceği algısı yaratarak toplumu beklentiye sokanlar, sektörün gelişmesinde büyük bir engel teşkil ediyor. İkinci elde bilgi kirliliği çok yüksek, kurumsallaşma çok düşük. 2020 yılında satışı yapılan 8,2 milyon aracın 3 milyonu kayıt dışı şekilde, sektör dışındaki yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirildi. Satılan her 100 araçtan sadece 5'i kurumsal anlayışla satılıyor. Yaşanan tüm problemleri çözmek adına, sektörün belirli standartlara kavuşarak kurumsallaşması ve yeniden yapılanması için kurumsal ikinci el markaları olarak tek çatı altında toplanıp birlik halinde hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DS dördüncü showroomu İzmir'de açtı
OTOMOBİLFransız sedan 2021'de satışa sunulacak
İKİNCİ PERDE| Yeni Nissan Juke FİYATI ne kadar? Son dakika: Türkiye'de!
OTOMOBİLJuke'ta 11 yıl sonra ikinci perde
Otomotiv tedarik sanayisi 2021'de toparlanma bekliyor
OTOMOBİLTedarik sanayisinde kayıp 22 milyar TL
Otomotiv ihracatında 2020'de "aslan payı" Bursa'nın oldu
OTOMOBİLOtomotiv ihracatında aslan payı Bursa'nın
25 ülkeyi solladık - Haberler
OTOMOBİL25 ülkeyi solladık
Araç kiralama sektörü vites yükseltti
OTOMOBİLAraç kiralama sektörü vites yükseltti
İki lastik markası aynı çatı altında satılacak
OTOMOBİLAynı çatı altında satılacaklar
İkinci el araba fiyatları zaman düşecek, düşecek mi? İkinci el araba fiyatlarında son gelişmeler!
OTOMOBİLİkinci el araba fiyatları düşer mi?
Günsel'in test sürüşleri başladı
OTOMOBİLGünsel'in test sürüşleri başladı
Toyota Türkiye üretime planlı ara verdi
OTOMOBİLSakarya'daki üretime planlı ara!