İkinci el araçta birlik çağrısı

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İkinci el araç şirketi Otomerkezi, 2020'de toplam 2 bin 800 adetlik satış rakamına ulaşarak yüzde 12 büyüme kaydettiğini bildirdi.

Pandemiye rağmen otomotiv sektörünün normalleşmeyle Haziran-Kasım ayları arasında radikal bir ivme kazandığını dile getiren Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, Kasım ayı sonrasında ise salgın için alınan kısıtlama kararları ve yüksek faiz oranları sebebiyle pazarda büyük bir durgunluk yaşandığını ve durgunluğun halen devam ettiğini belirtti.

Karakaş, "2020'de her sıfır kilometre otomobile yaklaşık 11 adet ikinci el otomobilin denk gelirken, 2019 yılına göre sıfır araç pazarının yüzde 61,3 büyümesine karşılık ikinci el araç pazarı, 2020 yılında yüzde 4,6 büyüme ile 8,2 milyon adete ulaştı. Aynı şekilde ikinci el online araç pazarı 2 milyonu aşarak yüzde 16 büyüse de ilanların büyük bölümü satışa dönmedi. Satılan araçların yüzde 50'sinden fazlası 10 yaş ve üzeri araçlar olurken en büyük talebi sıfırdaki stok sıkıntıları sebebiyle 0-1 yaş arasındaki otomobiller gördü. 2021'de toplam ikinci el araç pazarının 9 milyon adete, ikinci el online araç pazarının da 2 milyon adete ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.

'BİLGİ KİRLİLİĞİ ÇOK YÜKSEK'

Sektördeki alışkanlıkların artık değişmesi gerektiğini söyleyen Karakaş, "Geride bıraktığımız yılda ikinci el araçlara olan ilgi, problemleri de beraberinde getirdi. Toplu halde fiyat yükselten gruplar, sahte ilanlar, sıfır kilometre araç stokçuları ya da son birkaç haftadır olduğu gibi fiyatların aşırı düşeceği algısı yaratarak toplumu beklentiye sokanlar, sektörün gelişmesinde büyük bir engel teşkil ediyor. İkinci elde bilgi kirliliği çok yüksek, kurumsallaşma çok düşük. 2020 yılında satışı yapılan 8,2 milyon aracın 3 milyonu kayıt dışı şekilde, sektör dışındaki yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirildi. Satılan her 100 araçtan sadece 5'i kurumsal anlayışla satılıyor. Yaşanan tüm problemleri çözmek adına, sektörün belirli standartlara kavuşarak kurumsallaşması ve yeniden yapılanması için kurumsal ikinci el markaları olarak tek çatı altında toplanıp birlik halinde hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.