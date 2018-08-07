Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin değerli bağışlarıyla hayata geçirilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, yaptıkları projelerle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına ya da kişilere sunulacak. Ödül, genç tiyatroculara, sahneleyecekleri bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere 15.000 Amerikan doları değerinde destek sağlayacak. Ödüle layık görülen proje, İstanbul Tiyatro Festivali programında yer almaya da hak kazanacak.

Gülriz Sururi başkanlığındaki Seçiciler Kurulu, her yıl sezon boyunca farklı mekânlarda sahnelenen projeleri değerlendirerek ödül verilecek tiyatro topluluğunu ya da kişiyi belirleyecek. Seçici Kurulda, oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat; oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran; çevirmen, tiyatro eleştirmeni, yazar, sahne ve kostüm tasarımcısı, gazeteci, eğitmen Seçkin Selvi; İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ve oyuncu Selçuk Yöntem yer alıyor. 2018 Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün sahibi Ekim ayında açıklanacak.

İKSV, çağdaş tiyatromuzun gelişiminde büyük katkıları bulunan iki usta ismin adına verilecek Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü aracılığıyla, genç tiyatro topluluklarını destekleyerek, Türkiye’de sahne sanatları alanında yeni ve nitelikli yapımların gerçekleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

GÜLRİZ SURURİ VE ENGİN CEZZAR

İlk Türk primadonnası Suzan Lütfullah ile ilk operet kurucularımızdan Lûtfullah Sururi’nın kızı olan Gülriz Sururi, tiyatro yaşamına Muhsin Ertuğrul’un isteğiyle 12 yaşında çocuk tiyatrosunda başladı ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Şan bölümlerinde okudu.

2017 yılında kaybettiğimiz Engin Cezzar ise Yale Üniversitesi’nde tiyatro eğitiminin ardından Broadway’de ve New York Actors’ Studio’da başrollerde sahneye çıktı.

Gülriz Sururi ve Engin Cezzar, bireysel çalışmalarının ardından tiyatro kariyerlerine 1962’de kurdukları Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu ile devam ettiler. Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu dünya tiyatro literatürünün önemli oyunlarına yer verdiği gibi; aralarında Teneke, Kurban, Midas’ın Kulakları’nın da bulunduğu yerli tiyatro eserlerini ilk kez sahneleyerek Türk tiyatro tarihine damgasını vurdu. Gülriz Sururi ve Engin Cezzar, Haldun Taner’in oyunu Keşanlı Ali Destanı’yla unutulmaz bir ikili yarattı.

Gülriz Sururi ve Engin Cezzar 2003 yılı Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ile 2008 İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü’nün sahibi. Yazar ve yönetmen olarak edebiyat ve tiyatro dünyamıza katkılarda bulunmaya devam eden Gülriz Sururi, son olarak 2008’de, Suat Derviş Hanım’ın romanından oyunlaştırdığı “Fosforlu Cevriye” müzikalini yönetti.