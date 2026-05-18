        Haberler Bilgi Ekonomi İL İL GÜNCEL FINDIK FİYATLARI 18 Mayıs: Zonguldak, Ordu, Giresun fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Türkiye'de fındık piyasasında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik sürüyor. Karadeniz'in önemli üretim merkezlerinde fındık fiyatları 185 TL ile 230 TL arasında değişirken, üreticiler ve tüccarlar gözünü bayram sonrası oluşacak yeni fiyat dengesine çevirdi. Özellikle Ordu, Giresun, Samsun ve Sakarya gibi şehirlerde yaşanan düşüş sonrası "Fındık fiyatları ne kadar oldu?" sorusu yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. İşte 18 Mayıs 2026 güncel il il serbest piyasa fındık fiyatları…

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 07:45 Güncelleme:
        Kurban Bayramı yaklaşırken serbest piyasada fındık fiyatları merak ediliyor. Türkiye’nin en büyük fındık üretim bölgelerinde fiyatların gerilemesi piyasada dikkat çekerken, üreticiler bayram sonrasında yaşanabilecek olası yükseliş beklentisini koruyor. 18 Mayıs 2026 itibarıyla güncellenen verilere göre fındık fiyatları şehirden şehre farklılık gösterirken, en yüksek ve en düşük rakamlar da netleşti. Peki bugün fındık fiyatları kaç TL? İşte Karadeniz başta olmak üzere il il güncel serbest piyasa fındık fiyatları…

        FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Sektör temsilcileri, piyasadaki hareketliliğin bayram öncesi oluşan nakit ihtiyacından kaynaklandığını belirtirken, üreticinin elinde halen önemli miktarda ürün bulunduğuna dikkat çekti.

        KURBAN BAYRAMI SONRASI YÜKSELİŞ İHTİMALİ

        Piyasada Kurban Bayramı sonrası yeniden yukarı yönlü hareketlilik yaşanabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, arz-talep dengesi ve üreticinin elindeki ürün miktarının fiyatların seyrinde belirleyici olacağını kaydediyor.

        18 MAYIS 2026 İL İL FINDIK FİYATLARI

        Giresun: 230 TL

        Ordu: 230 TL

        Terme: 230 TL

        Fatsa: 230 TL

        Bafra: 229 TL

        Alaplı: 228 TL

        Çarşamba: 225 TL

        Trabzon: 225 TL

        Ünye: 225 TL

        Akçakoca: 225 TL

        Sakarya: 225 TL

        Samsun: 225 TL

        Kocaeli: 215 TL

        Zonguldak: 205 TL

        Bartın: 205 TL

        Düzce: 185 TL

