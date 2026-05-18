İl il güncel fındık fiyatları 18 Mayıs: Zonguldak, Ordu, Giresun fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?
Türkiye'de fındık piyasasında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik sürüyor. Karadeniz'in önemli üretim merkezlerinde fındık fiyatları 185 TL ile 230 TL arasında değişirken, üreticiler ve tüccarlar gözünü bayram sonrası oluşacak yeni fiyat dengesine çevirdi. Özellikle Ordu, Giresun, Samsun ve Sakarya gibi şehirlerde yaşanan düşüş sonrası "Fındık fiyatları ne kadar oldu?" sorusu yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. İşte 18 Mayıs 2026 güncel il il serbest piyasa fındık fiyatları…
Kurban Bayramı yaklaşırken serbest piyasada fındık fiyatları merak ediliyor. Türkiye’nin en büyük fındık üretim bölgelerinde fiyatların gerilemesi piyasada dikkat çekerken, üreticiler bayram sonrasında yaşanabilecek olası yükseliş beklentisini koruyor. 18 Mayıs 2026 itibarıyla güncellenen verilere göre fındık fiyatları şehirden şehre farklılık gösterirken, en yüksek ve en düşük rakamlar da netleşti. Peki bugün fındık fiyatları kaç TL? İşte Karadeniz başta olmak üzere il il güncel serbest piyasa fındık fiyatları…
FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Sektör temsilcileri, piyasadaki hareketliliğin bayram öncesi oluşan nakit ihtiyacından kaynaklandığını belirtirken, üreticinin elinde halen önemli miktarda ürün bulunduğuna dikkat çekti.
KURBAN BAYRAMI SONRASI YÜKSELİŞ İHTİMALİ
Piyasada Kurban Bayramı sonrası yeniden yukarı yönlü hareketlilik yaşanabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, arz-talep dengesi ve üreticinin elindeki ürün miktarının fiyatların seyrinde belirleyici olacağını kaydediyor.
18 MAYIS 2026 İL İL FINDIK FİYATLARI
Giresun: 230 TL
Ordu: 230 TL
Terme: 230 TL
Fatsa: 230 TL
Bafra: 229 TL
Alaplı: 228 TL
Çarşamba: 225 TL
Trabzon: 225 TL
Ünye: 225 TL
Akçakoca: 225 TL
Sakarya: 225 TL
Samsun: 225 TL
Kocaeli: 215 TL
Zonguldak: 205 TL
Bartın: 205 TL
Düzce: 185 TL