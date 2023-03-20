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2023 İmsakiye takvimi yayınlandı: Ankara, İzmir, İstanbul ve il il ilk sahur ne zaman, saat kaçta?

İslam inancında on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruç ibadetinin gerçekleştirileceği Ramazan ayı, bu yıl 29 gün sürecek. Ramazan'ın başlangıcına kısa bir süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da İmsakiye 2023 takvimi yayınlandı. Böylelikle, sahur vakti ve iftar saati de netlik kazandı. Diyanet'in 2023 İmsakiye takvimi İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ile ilişkin sahur saati, iftar vakti ve teravih namazı saatlerini içeriyor. İşte, Diyanet'in 30 günlük Ramazan imsakiyesi ile il il sahur saatleri

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  • İMSAKİYE 2023: Ankara, İzmir, İstanbul ve il il ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Diyanet sahur vakti ve iftar saatleri açıklandı

    Ramazan ayının başlanmasına çok az bir süre kalan 30 günlük 2023 İmsakiye takvimi de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ile ilişkin İmsakiye takvimini paylaştı. İmsakiye 2023 takvimi ile illerin sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı saatleri belli oldu. Bilindiği gibi, bu yıl Ramazan ayında 30 gün değil; 29 gün oruç tutulacak. On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. Peki, ilk sahur ne zaman? İşte, Ramazan İmsakiyesi 2023 ile 30 günlük sahur vakti saatleri...
  • İMSAKİYE 2023: Ankara, İzmir, İstanbul ve il il ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Diyanet sahur vakti ve iftar saatleri açıklandı

    İMSAKİYE TAKVİMİ YAYINLANDI

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 günlük İmsakiye 2023 takvimi yayınlandı.

    İMSAKİYE 2023 TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • İMSAKİYE 2023: Ankara, İzmir, İstanbul ve il il ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Diyanet sahur vakti ve iftar saatleri açıklandı

    İL İL SAHUR SAATLERİ BELLİ OLDU

    Adana sahur vakti: 05:12

    Adıyaman sahur vakti: 04:59

    Afyonkarahisar sahur vakti: 05:28

    Ağrı sahur vakti: 04:37

    Aksaray sahur vakti: 05:15

    Amasya sahur vakti: 05:04

    Ankara sahur vakti: 05:17

    Antalya sahur vakti: 05:30

    Ardahan sahur vakti: 04:36

    Artvin sahur vakti: 04:39

    Aydın sahur vakti: 05:40

    Balıkesir sahur vakti: 05:38

    Bartın sahur vakti: 05:17

    Batman sahur vakti: 04:47

    Bayburt sahur vakti: 04:47

    Bilecik sahur vakti: 05:28

    Bingöl sahur vakti: 04:48

    Bitlis sahur vakti: 04:43

    Bolu sahur vakti: 05:21

    Burdur sahur vakti: 05:31
  • İMSAKİYE 2023: Ankara, İzmir, İstanbul ve il il ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Diyanet sahur vakti ve iftar saatleri açıklandı

    Bursa sahur vakti: 05:32

    Çanakkale sahur vakti: 05:43

    Çankırı sahur vakti: 05:13

    Çorum sahur vakti: 05:08

    Denizli sahur vakti: 05:36

    Diyarbakır sahur vakti: 04:51

    Düzce sahur vakti: 05:23

    Edirne sahur vakti: 05:40

    Elazığ sahur vakti: 04:54

    Erzincan sahur vakti: 04:51

    Erzurum sahur vakti: 04:44

    Eskişehir sahur vakti: 05:27

    Gaziantep sahur vakti: 05:03

    Giresun sahur vakti: 04:54

    Gümüşhane sahur vakti: 04:50

    Hakkari sahur vakti: 04:37

    Hatay sahur vakti: 05:09

    Iğdır sahur vakti: 04:33

    Isparta sahur vakti: 05:30

    İstanbul sahur vakti: 05:31
  • İMSAKİYE 2023: Ankara, İzmir, İstanbul ve il il ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Diyanet sahur vakti ve iftar saatleri açıklandı

    İzmir sahur vakti: 05:42 

    Kahramanmaraş sahur vakti: 05:04 

    Karabük sahur vakti: 05:16 

    Karaman sahur vakti: 05:20

    Kars sahur vakti: 04:35

    Kastamonu sahur vakti: 05:11

    Kayseri sahur vakti: 05:09

    Kırıkkale sahur vakti: 05:15

    Kırklareli sahur vakti: 05:37

    Kırşehir sahur vakti: 05:13

    Kilis sahur vakti: 05:05

    Kocaeli sahur vakti: 05:28

    Konya sahur vakti: 05:22

    Kütahya sahur vakti: 05:30

    Malatya sahur vakti: 04:58

    Manisa sahur vakti: 05:41

    Mardin sahur vakti: 04:50

    Mersin sahur vakti: 05:15

    Muğla sahur vakti: 05:39

    Muş sahur vakti: 04:45
  • İMSAKİYE 2023: Ankara, İzmir, İstanbul ve il il ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Diyanet sahur vakti ve iftar saatleri açıklandı

    Nevşehir sahur vakti: 05:12

    Niğde sahur vakti: 05:13

    Ordu sahur vakti: 04:55

    Osmaniye sahur vakti: 05:32

    Rize sahur vakti: 04:45

    Sakarya sahur vakti: 05:26

    Samsun sahur vakti: 05:01

    Siirt sahur vakti: 04:44

    Sinop sahur vakti: 05:05

    Sivas sahur vakti: 05:01

    Şanlıurfa sahur vakti: 04:58

    Şırnak sahur vakti: 04:42
  • İMSAKİYE 2023: Ankara, İzmir, İstanbul ve il il ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Diyanet sahur vakti ve iftar saatleri açıklandı

    Tekirdağ sahur vakti: 05:37

    Tokat sahur vakti: 05:02 

    Trabzon sahur vakti: 04:48

    Tunceli sahur vakti: 04:52

    Uşak sahur vakti: 05:33

    Van sahur vakti: 04:37

    Yalova sahur vakti: 05:30

    Yozgat sahur vakti: 05:10

    Zonguldak sahur vakti: 05:19
  • İMSAKİYE 2023: Ankara, İzmir, İstanbul ve il il ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Diyanet sahur vakti ve iftar saatleri açıklandı

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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