DÖRT BÜYÜK ŞEHİRDE 2026 PİDE FİYATLARI NE KADAR?

Bursa: Bursa BESAŞ'ta 450 gram pide 25 TL

İzmir: 300 gramlık pidenin fiyatı 30 TL.

İstanbul: 250 gramı 25 TL, 300 gramı 30 TL, bazı işletmelerde de fırının özelliğinden kaynaklı olarak 350 gramı 35 TL.

Ankara: 300 gramı 30 liradan, bazı işletmelerde de fırının özelliğinden kaynaklı olarak 350 gramı 35 TL.