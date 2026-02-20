İl il Ramazan pidesi fiyatları: Ramazan pidesi hangi ilde kaç liradan satılıyor?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan Ramazan pidesinin fiyatları da netleşti. Buna göre; 2026 yılında Ramazan pidesi, gramajı ve içeriğine göre farklılık göstermekle birlikte 25-45 TL aralığında satışa sunuluyor. İşte, 2026'da il il Ramazan pidesi fiyatları…
DÖRT BÜYÜK ŞEHİRDE 2026 PİDE FİYATLARI NE KADAR?
Bursa: Bursa BESAŞ'ta 450 gram pide 25 TL
İzmir: 300 gramlık pidenin fiyatı 30 TL.
İstanbul: 250 gramı 25 TL, 300 gramı 30 TL, bazı işletmelerde de fırının özelliğinden kaynaklı olarak 350 gramı 35 TL.
Ankara: 300 gramı 30 liradan, bazı işletmelerde de fırının özelliğinden kaynaklı olarak 350 gramı 35 TL.
Düzce: 400 gram sade pide 40 TL, 750 gram sade pide 75 TL, 1 kilogram sade pide 100 TL
Kırşehir: 300 gram sade Ramazan pidesi 20 TL, 1 yumurta ve susamlı 300 gram Ramazan pidesi 25 TL, 400 gram sade Ramazan pidesi 28 TL, yumurta ve susamlı 400 gram Ramazan pidesi 35 TL.
Kocaeli: 300 gram pide 20 TL.
Van: 300 gram Ramazan pidesi 25 TL.
Samsun: 320 gram sade pide 30 TL, 640 gram sade pide 60 TL, 320 gram yumurtalı susamlı pide 35 TL, 640 gram yumurtalı susamlı pide 70 TL.
Bayburt: 300 gram yumurtalı pide 30 TL, sade pide 25 TL.
Çorum: Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda 240 gram yumurtalı-susamlı Ramazan pidesi 17,50 TL, fırınlarda 200 gram yumurtalı-susamlı pide 25 TL, sade pide ise 20 TL.
Manisa: Tırnaklı pide 260 gram 25 TL, 420 gram 40 TL, 520 gram 50 TL.
Kayseri: Sade pide 14 TL, çifte sade pide 28 TL, susamlı 35 TL ve susamlı yumurtalı 45 TL.
Antalya: Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda 250 gram pide 20 TL.
Karabük: 300 gram sade Ramazan pidesi 30 TL, 300 gram yumurtalı pide 35 TL, 600 gram sade pide 60 TL ve 600 gram yumurtalı pide ise 70 TL.
Tokat: 350 gram yumurtalı susamlı Ramazan pidesi 20 TL.
Yozgat: 210 gram pide 18 TL.