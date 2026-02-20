Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi İl il Ramazan pidesi fiyatları 2026: Ramazan pidesi hangi ilde kaç liradan satılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa pide fiyatı

        İl il Ramazan pidesi fiyatları: Ramazan pidesi hangi ilde kaç liradan satılıyor?

        Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan Ramazan pidesinin fiyatları da netleşti. Buna göre; 2026 yılında Ramazan pidesi, gramajı ve içeriğine göre farklılık göstermekle birlikte 25-45 TL aralığında satışa sunuluyor. İşte, 2026'da il il Ramazan pidesi fiyatları…

        Giriş: 20.02.2026 - 11:11 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:11
        1

        Ramazan ayının idrak edilmesiyle sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pide fiyatları da belli oldu. Buna göre; 2026 yılında Ramazan pidesi gramaja ve malzemeye göre değişiklik göstermekle beraber, 25-45 TL arasında satılıyor. İşte, 2026 il il Ramazan pidesi fiyatları

        2

        DÖRT BÜYÜK ŞEHİRDE 2026 PİDE FİYATLARI NE KADAR?

        Bursa: Bursa BESAŞ'ta 450 gram pide 25 TL

        İzmir: 300 gramlık pidenin fiyatı 30 TL.

        İstanbul: 250 gramı 25 TL, 300 gramı 30 TL, bazı işletmelerde de fırının özelliğinden kaynaklı olarak 350 gramı 35 TL.

        Ankara: 300 gramı 30 liradan, bazı işletmelerde de fırının özelliğinden kaynaklı olarak 350 gramı 35 TL.

        3

        Düzce: 400 gram sade pide 40 TL, 750 gram sade pide 75 TL, 1 kilogram sade pide 100 TL

        Kırşehir: 300 gram sade Ramazan pidesi 20 TL, 1 yumurta ve susamlı 300 gram Ramazan pidesi 25 TL, 400 gram sade Ramazan pidesi 28 TL, yumurta ve susamlı 400 gram Ramazan pidesi 35 TL.

        4

        Kocaeli: 300 gram pide 20 TL.

        Van: 300 gram Ramazan pidesi 25 TL.

        5

        Samsun: 320 gram sade pide 30 TL, 640 gram sade pide 60 TL, 320 gram yumurtalı susamlı pide 35 TL, 640 gram yumurtalı susamlı pide 70 TL.

        Bayburt: 300 gram yumurtalı pide 30 TL, sade pide 25 TL.

        6

        Çorum: Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda 240 gram yumurtalı-susamlı Ramazan pidesi 17,50 TL, fırınlarda 200 gram yumurtalı-susamlı pide 25 TL, sade pide ise 20 TL.

        Manisa: Tırnaklı pide 260 gram 25 TL, 420 gram 40 TL, 520 gram 50 TL.

        7

        Kayseri: Sade pide 14 TL, çifte sade pide 28 TL, susamlı 35 TL ve susamlı yumurtalı 45 TL.

        Antalya: Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda 250 gram pide 20 TL.

        8

        Karabük: 300 gram sade Ramazan pidesi 30 TL, 300 gram yumurtalı pide 35 TL, 600 gram sade pide 60 TL ve 600 gram yumurtalı pide ise 70 TL.

        Tokat: 350 gram yumurtalı susamlı Ramazan pidesi 20 TL.

        Yozgat: 210 gram pide 18 TL.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
