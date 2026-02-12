1990'lı yılların popüler gençlik dizisi 'Dawson's Creek'le hafızalara kazınan ABD'li oyuncu James Van Der Beek, dün kansere yenik düşerek 48 yaşında hayata veda etti. Vefatından önce oyuncunun ailesi ve kendisi büyük mali sıkıntılar yaşamıştı. Bu nedenle ailesine intern üzerinden bağış toplama platformu olan 'GoFundMe' aracılığıyla bağışlarla destek sağlandı.

İki yıldır 3. evre kolon kanseriyle mücadele eden Van Der Beek, geride eşi Kimberly ile Olivia (15), Joshua (13), Annabel (12), Emilia (9), Gwendolyn (7) ve Jeremiah (4) adlarında 6 çocuğunu bıraktı.

REKLAM

Kimberly Van Der Beek, eşinin ölüm haberini paylaşırken, arkadaşlarının, çocuklarına destek olmak amacıyla bağış topladığını da açıkladı. James Van Der Beek'in hayranları ve arkadaşları, sadece 7 saat içinde 1,2 milyon dolardan fazla para topladı. Bağış için çağrı yapılan sayfada, "Kimberly ve çocuklar belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. James'in tıbbi bakım masrafları ve kansere karşı verdiği uzun mücadele, aileyi maddi olarak zor durumda bıraktı. Evlerinde kalabilmek, çocukların eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak ve bu inanılmaz zorlu süreçte bir nebze olsun istikrarı koruyabilmek için çok çalışıyorlar" denildi.