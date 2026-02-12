Hayatını kaybeden James Van Der Beek'in ailesi için 1,2 milyon dolar toplandı
İki yıllık kanser mücadelesi sırasında ilaçlarına para bulmak için hatıra eşyalarını satan James Van Der Beek'in ölümünün ardından, eşi ve 6 çocuğu için 1,2 milyon dolar bağış yapıldı
1990'lı yılların popüler gençlik dizisi 'Dawson's Creek'le hafızalara kazınan ABD'li oyuncu James Van Der Beek, dün kansere yenik düşerek 48 yaşında hayata veda etti. Vefatından önce oyuncunun ailesi ve kendisi büyük mali sıkıntılar yaşamıştı. Bu nedenle ailesine intern üzerinden bağış toplama platformu olan 'GoFundMe' aracılığıyla bağışlarla destek sağlandı.
İki yıldır 3. evre kolon kanseriyle mücadele eden Van Der Beek, geride eşi Kimberly ile Olivia (15), Joshua (13), Annabel (12), Emilia (9), Gwendolyn (7) ve Jeremiah (4) adlarında 6 çocuğunu bıraktı.
Kimberly Van Der Beek, eşinin ölüm haberini paylaşırken, arkadaşlarının, çocuklarına destek olmak amacıyla bağış topladığını da açıkladı. James Van Der Beek'in hayranları ve arkadaşları, sadece 7 saat içinde 1,2 milyon dolardan fazla para topladı. Bağış için çağrı yapılan sayfada, "Kimberly ve çocuklar belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. James'in tıbbi bakım masrafları ve kansere karşı verdiği uzun mücadele, aileyi maddi olarak zor durumda bıraktı. Evlerinde kalabilmek, çocukların eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak ve bu inanılmaz zorlu süreçte bir nebze olsun istikrarı koruyabilmek için çok çalışıyorlar" denildi.
Çağrı metninde ayrıca, "Cömertliğiniz, temel yaşam giderlerini karşılamaya, faturaları ödemeye ve çocukların eğitimini desteklemeye yardımcı olacaktır" ifadesi kullanıldı.
James Van Der Beek, tedavi süreciyle ilgili sosyal medya paylaşımlarında ailesinin maddi sıkıntılarını dürüstçe dile getirmiş ve zorlu tedavi döneminde çalışamaz hale geldiğini, eşine ve çocuklarına bakamadığını açıklamıştı.
Yüksek tedavi faturaları ve yaşam masrafları, oyuncunun tedavi süresince hastaneye daha yakın bir daireye taşınmasını zorlaştırmıştı. Aile, yıllarca Los Angeles'ta yaşadıktan sonra 2020'de Teksas'taki ücra çiftliklerini satın almıştı.
Aralık ayında oyuncu, 'Dawson's Creek' dizisi setinden hatıra eşyalarını satmak zorunda kalmış ve bu sayede 47 bin dolar gelir elde etmişti. Dizide Dawson Leery karakterinin, Katie Holmes'ün canlandırdığı Joey'ye hediye ettiği ünlü kolye 26 bin 628 dolara satılmıştı.
James Van Der Beek, 2024'te kanser teşhisi aldığını kamuoyuna açıklamıştı.