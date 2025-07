İletişim Başkanlığı'nda Burhanettin Duran dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer atama kararıyla; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.

1970 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğan Burhanettin Duran evli ve 3 çocuk babasıdır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Duran, doktorasını 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı. 2006 yılında doçent, 2013 yılında ise profesör unvanını aldı.

Akademik kariyerine 1993 yılında Sakarya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Duran, 2001-2006 yılları arasında aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptı. Ardından 2006-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. 2009-2015 yılları arasında ise İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak akademik çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte 2010-2011 yılları arasında George Mason Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak da bulundu.

1993–2001 Araştırma Görevlisi, Kamu Yönetimi Bölümü, Sakarya Üniversitesi

AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Değişik kitap ve dergilerde Türk dış politikası, Türk siyasi hayatı, Avrupa, Ortadoğu’da dönüşüm ve siyaset, demokrasi, sivil toplum, Türk düşünce tarihi ve İslamcılık konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Duran’ın 19. Dönem Parlamento Tarihi (3 cilt) başlıklı kitabı yayımlanmıştır.

BİLİMSEL YAYINLARI

Makaleleri Middle Eastern Studies, Journal of Muslim Minority Affairs, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Insight Turkey, the Muslim World, Euro Agenda, Perceptions, Orient, Liberal Düşünce, Muhafazakar Düşünce, Demokrasi Platformu, Hece, Bilgi ve Sivil Toplum dergilerinde yayınlanmıştır.

Türk Dış Politikası Yıllığı (2009-2023) editörleri arasındadır.