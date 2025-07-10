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        Haberler Gündem İletişim Başkanlığı'nda Burhanettin Duran dönemi

        İletişim Başkanlığı'nda Burhanettin Duran dönemi

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'na göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı. İşte Burhanettin Duran'ın portresi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 00:51 Güncelleme: 10.07.2025 - 00:56
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        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDA DURAN DÖNEMİ

        Resmi Gazete'de yer atama kararıyla; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.

        2013 YILINDA PROFESÖR UNVANI ALDI

        1970 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğan Burhanettin Duran evli ve 3 çocuk babasıdır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Duran, doktorasını 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı. 2006 yılında doçent, 2013 yılında ise profesör unvanını aldı.

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        ABD'DE MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELİĞİ YAPTI

        Akademik kariyerine 1993 yılında Sakarya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Duran, 2001-2006 yılları arasında aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptı. Ardından 2006-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. 2009-2015 yılları arasında ise İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak akademik çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte 2010-2011 yılları arasında George Mason Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak da bulundu.

        SETA GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ YÜRÜTTÜ

        2013-2014 yılları arasında İstanbul'da, 2014-2024 arasında ise Ankara'da SETA'nın genel koordinatörlüğünü yürüten Duran, aynı zamanda 2015-2017 ve 2022-2024 yılları arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde, 2017-2022 yılları arasında da İbn Haldun Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi.

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISIYDI

        20 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Burhanettin Duran, 10 Temmuz 2025'te yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atandı.

        GÖREVLERİ

        2018 Ekim  Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi

        2022-2024  Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

        2017-2022  Öğretim Üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İbn Haldun Üniversitesi

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        2015-2017  Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

        2014-2024  Genel Koordinatör, SETA

        2013-2014  Genel Koordinatör, SETA, İstanbul

        2010-2011  Misafir Öğretim Üyesi, George Mason Üniversitesi

        2009-2015  Bölüm Başkanı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstanbul Şehir Üniversitesi

        2006-2009  Bölüm Başkanı, Uluslararası ilişkiler, Sakarya Üniversitesi

        2001-2006  Öğretim Üyesi, Uluslararası ilişkiler, Sakarya Üniversitesi

        1993–2001  Araştırma Görevlisi, Kamu Yönetimi Bölümü, Sakarya Üniversitesi

        AKADEMİK ÇALIŞMALARI

        Değişik kitap ve dergilerde Türk dış politikası, Türk siyasi hayatı, Avrupa, Ortadoğu’da dönüşüm ve siyaset, demokrasi, sivil toplum, Türk düşünce tarihi ve İslamcılık konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Duran’ın 19. Dönem Parlamento Tarihi (3 cilt) başlıklı kitabı yayımlanmıştır.

        BİLİMSEL YAYINLARI

        Makaleleri Middle Eastern Studies, Journal of Muslim Minority Affairs, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Insight Turkey, the Muslim World, Euro Agenda, Perceptions, Orient, Liberal Düşünce, Muhafazakar Düşünce, Demokrasi Platformu, Hece, Bilgi ve Sivil Toplum dergilerinde yayınlanmıştır.

        Türk Dış Politikası Yıllığı (2009-2023) editörleri arasındadır.

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