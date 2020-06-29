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İletişim Başkanlığı tarafından, turizm sektöründe koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Türkiye'de güvenli turizm için atılan adımlar" başlığı ile yapılan paylaşımda, "Kontrollü sosyal hayatın yeni kurallarıyla birlikte başlayan normalleşme sürecinde Türkiye, turizm sektöründe aldığı ciddi önlemlerle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Alınan önlemler ise şu şekilde sıralandı:

Uygulamaya geçen "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" ile tatilini Türkiye'de geçirecek Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçiler için alınacak sağlık tedbirleri belirlendi.

Sertifikasyon Programı kapsamında yolcuların ve çalışanların sağlığı ile tesislerde ve ulaşım araçlarında hijyen sağlanması için geniş çaplı önlemler alındı.

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programına başvuran otel sayısı 720'yi aştı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri dikkate alınarak Türkiye'deki Mavi Bayrak ödüllü plajlarda hazırlıklar tamamlandı..

Yolcu yoğunluğu fazla olan havaalanlarında, 1 Temmuz 2020'ye kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılması kararlaştırıldı.

Turizm tesislerinde hijyen uygulamalarına ilişkin, periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanmaya başlandı.

Yurt dışından gelecek turistlerin sağlık hizmetleri için, limit 2 bin ile 7 bin Avro arasında ve maliyeti 12 ile 33 Avro arasında olan bir sigorta sistemi geliştirildi.