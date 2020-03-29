Güntay Şimşek gsimsek@htgazete.com.tr

Tüm ülke olarak evden çıkamayınca internetin yükü artmaya, iletişim kanalları da doğal olarak yoğunlaşmaya başladı. Kısa süre önce İstanbul’da deprem sebebiyle yaşadığımız benzer bir iletişim sorunu yaşar mıyız diye merak ettim. Araştırdım. “Hayır” cevabını aldım. Türkiye’de 3 GSM operatörünün; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un altyapısının olağan üstü durumlarda kapasitesi yüzde 50’ye kadar çıkabiliyormuş. Dolayısıyla eve hapsolunca çok önemli bir sıkıntı ortaya çıkmamış.

Depremdeki durumla, tüm insanların evde olması biraz farklı. Şu an evde olmamız sebebiyle ortaya çıkan yoğunluğu İstanbul’un sabah trafiği gibi düşünün. Akıyor, ama yavaş. Herkesin aynı anda internete, mobil cihazlara, iletişim hatlarına yüklenme ihtimali olmadığına göre sorun da yok demektir.

Pardon bir sorun var.

Herkes evde ve telekomünikasyon altyapısının altından kalkacağı bir yoğunluk söz konusu. Geçen hafta kısmen sokaktaydık. Sabit hatlarda yüzde 20, cep telefonları yani mobil de ise yüzde 10 artış olmuştu. Fakat son iki günde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı yeni kararlarla tablo ciddi değişti. Evde kalma oranı arttı. Mobil hatlarla kurulan iletişimde sorunlar ortaya çıkabilir. Çünkü Türkiye genelinde 3 operatörün belediyeler tarafından mühürlenmiş 2 bin adet civarında baz istasyonu var.

“Yapı Ruhsatı” olmadığı gerekçesiyle mühürlenen bu baz istasyonları İstanbul’un göbeğinde Bakırköy’de var, başka illerde de bulunuyor. Bugünlerde cep telefonuyla iletişimde sorun yaşayanlar sıkıntılarını belediyelere aktarabilirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da ciddi şikayetler ve sorunlar ortaya çıkmadan, imar mevzuatında değişiklik yapıp baz istasyonlarını özgürlüğüne kavuşturmalı.

Habertürk yazarı Güntay Şimşek'in yazısının tamamı için tıklayınız

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