        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor İlhan Palut: Seri başı olmak önemliydi - Tümosan Konyaspor Haberleri

        İlhan Palut: Seri başı olmak önemliydi

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, çeyrek finale çıktıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 23:16 Güncelleme:
        "Seri başı olmak önemliydi"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, "Galibiyetin bizi seri başı olarak çeyrek finale çıkaracağını biliyorduk. Seri başı olmak çeyrek final maçını içeride oynamak adına önemli. Bugün iki takım da rotasyonlu kadrolarla sahaya çıktı. Bunun iki sebebi vardı. Lig maçımızın yakın bir fikstüre sıkıştırılması nedeniyle bazı oyuncularımızı korumak ve bugüne kadar resmi maçlarda görme fırsatı bulamadığımız oyuncuları görmek istedik. Mücadele gücü yüksek bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Takımının savunma performansından memnun olduğunu vurgulayan Palut, şunları söyledi:

        "Defansif olarak memnunum. Net pozisyon vermeden, gol yemeden maçı tamamladık. Ofansta girdiğimiz pozisyonları daha dikkatli değerlendirebilirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Ligde kritik durumdayız. Yarın itibariyle hafta sonu oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız."

        Konyaspor kupada çeyrek finalde!
        Konyaspor kupada çeyrek finalde! Haberi Görüntüle
