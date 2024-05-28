İlişki uzmanlarına göre hayatınızın aşkını bulduğunuzu gösteren en önemli 5 işaret!
Aşk, insanların hayatlarında önemli bir yer tutar ve birçok kişi için hayatlarının aşkını bulmak büyük bir hedef olabilir. Bununla birlikte bazı ilişki uzmanlarına göre hayatınızın aşkını bulduğunuzu anlamanın belli başlı işaretleri vardır. Peki, bu işaretler neler olabilir? İşte, insanların hayatlarının aşklarını bulduğunu gösterebilecek en önemli 5 işaret!
İnsanlar, yaşamları boyunca çeşitli duyguları deneyimler ve bu duygular hayatlarını şekillendirir. Bu çeşitli duygulardan biri olan aşk ise genellikle en derin duygulardan biri olarak kabul edilir. Ancak aşkın doğru olup olmadığını anlamak bazen zor olabilir. Bu yüzden haberimizde bazı ilişki uzmanlarının görüşlerinden yola çıkarak hayatınızın aşkını bulduğunuzu gösteren işaretleri derledik. İşte, detaylar...
1. GÜÇLÜ BİR FİZİKSEL VE DUYGUSAL BAĞLANTINIZ OLMASI
Psikoterapist ve sertifikalı çift terapisti Lee Phillips, başarılı ve uzun süreli bir ilişkiye sahip olmanın ilk şartının duygusal ve fiziksel bir bağın bir arada olması gerektiğini aktarıyor.
Bununla birlikte bu durum, flört süreci boyunca geliştiğinden yavaş ilerleyebilir. Phillips, ''İki kişi birlikte ne kadar çok zaman geçirirse, duygusal ve fiziksel olarak da o kadar yakınlaşmaya başlar.'' diyor.
2. PARTNERİNİZİN EV GİBİ HİSSETTİRMESİ
Lisanslı bir ilişki terapisti Jaime Bronstein, siz ve partneriniz birbirinizi "ev" olarak gördüğünüzde bunun sonsuz sevginin harika bir işareti olduğunu söylüyor. Yani Bronstein, "her ne kadar klişe olsa da sanki onları ezelden beri tanıyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Onların yanındayken kalbinizde bir dinginlik hissedersiniz." cümleleriyle ev gibi hissettirmeyi tanımlıyor.
3. ORTAK DEĞERLERİN OLMASI
Lisanslı bir evlilik ve aile terapisti olan Megan Harrison, partnerinizle ortak değerlere sahip olmanın uzun vadede önemli olduğunu paylaşıyor. "Doğru partneri bulduğunuzun en önemli işaretlerinden biri, bu kişiyle pek çok ortak noktaya sahip olduğunuzu ve geleceğe yönelik benzer hedeflerle arzuları paylaştığınızı görmektir" diyor.
Bunun yanı sıra sertifikalı bir ilişki uzmanı olan Aditya Kashyap Mishra da "aynı değerleri paylaştığınızda, önemli kararlar söz konusu olduğunda aynı fikirde olmanız daha olasıdır bu da güçlü bir ilişkinin temelini oluşturur." diyerek ortak değerleri vurguluyor.
4. PARTNERİNİZİN KUSURLARINIZI SEVMESİ
İlişki uzmanı Sameera Sullivan’a göre partnerinizin en kötü anlarınıza tanık olduktan sonra sizi seviyor olması ve kusurunuza değer vermesi sevgisinin büyük bir işareti olabilir. Yani partneriniz, hatalı olduğunuzda sizi yere sermek yerine sizi ayağa kaldırıyorsa bağlanabileceğiniz harika bir insan bulmuşsunuz denilebilir.
5. SAĞLIKLI SINIRLARIN OLMASI
Bir birliktelikte sınırlar önemlidir çünkü sizin ve partnerinizin neyden memnun olduğunuzu veya neyi rahatsız ettiğinizi değerlendirmesine yardımcı olmanın yanı sıra, ikinize de nasıl davranılmasını beklediğinizi tanımlar.
Phillips, sınırlar ilişkiyi dengeli tuttuğunu ve bu sınırların, birbirine fazla karışmayı önleyebildiğini söylüyor.
Kaynak: Best Life