Bakan Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, gövde hacmiyle Atatürk Barajı’ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı olan Ilısu'da çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

İnşaatına 2010'da başlanan Ilısu Projesi kapsamında tarihi, kültürel varlıkların korunduğuna, yeniden yerleşim ve çevre konularında dünyaya örnek olacak çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ilısu Barajı bin 200 MW kurulu güç ile 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesinde olacak. Ilısu bu özelliği ile ülkemizin dördüncü büyüğü olacak. Barajda şu an itibarıyla 600 milyon metreküp su depolandı. Tamamlandığında 11 milyar metreküp su depolayacak Ilısu Barajı ve HES’in, ülkemiz ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkıda bulunması bekleniyor."