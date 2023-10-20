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        Haberler Gündem İLK ARA TATİL TARİHİ 2023-2024 | MEB 9 gün tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

        Öğrenciler tatile doyacak! 9 günlük ilk ara tatil için geri sayım başladı!

        İlk ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu sene ara tatil uygulamasının devam edeceğini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün ara tatil yapacak. Okullarda birinci ara tatil Kasım ayında okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak. İşte 2023-2024 9 gün ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:16
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        1

        İlk ara tatil tarihi öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından sorgulanıyor. 2023 Eylül ayında başlayan yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen "MEB 9 gün tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatil tarihine ilişkin merak edilenler...

        2

        İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

        Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Hafta sonu ile birlikte öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak ve okullar 20 Kasım'da açılacak.

        İlk ara tatil 11 Kasım ile 20 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

        3

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 13 Kasım 2023 Pazartesi itibariyle ilk ara tatile girecek.

        İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

        4

        15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        5

        2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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