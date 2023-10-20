Haberler Gündem İLK ARA TATİL TARİHİ 2023-2024 | MEB 9 gün tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

Öğrenciler tatile doyacak! 9 günlük ilk ara tatil için geri sayım başladı! İlk ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu sene ara tatil uygulamasının devam edeceğini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün ara tatil yapacak. Okullarda birinci ara tatil Kasım ayında okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak. İşte 2023-2024 9 gün ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi... Habertürk Giriş: 20.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:16 facebook

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İlk ara tatil tarihi öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından sorgulanıyor. 2023 Eylül ayında başlayan yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen "MEB 9 gün tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatil tarihine ilişkin merak edilenler...

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İLK ARA TATİL NE ZAMAN? Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Hafta sonu ile birlikte öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak ve okullar 20 Kasım'da açılacak. İlk ara tatil 11 Kasım ile 20 Kasım tarihleri arasında yapılacak.