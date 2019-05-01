Teknoloji devi Apple, 2019'un ilk 3 ayında iPhone satışlarının yüzde 17 azaldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, iPhone satış gelirleri bu dönemde 31 milyar dolara geriledi.
Şirketin yılın ilk 3 ayındaki toplam geliri ise 58 milyar dolar olarak açıklanırken, kârının da 11.6 milyar dolar olduğu bildirildi. Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, Mart ayı sonuna doğru satışların artmaya başladığını, talebi artırmak için fiyatların düşürüldüğü Çin'de de bu gidişatın görüldüğünü söyledi.
ABD merkezli teknoloji şirketi, başta daha ucuza telefon satan Huawei ve Xiaomi gibi rakiplerin bulunduğu Çin olmak üzere, iPhone satışlarının azalmakta olduğu konusunda yıl başında bir bildiri yayımlamıştı.
Bu kapsamda, Tim Cook ise vergilerin azaltılması ve kampanyalar düzenlenmesi gibi iPhone ile ilgili benimsenen stratejilerin ardından, Çin'de yılın ilk çeyreğinin sonuna doğru satışların artmaya başladığını bildirdi.
'TİCARİ İLİŞKİLER GELİŞİYOR'
Cook, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin düzelmeye başlamasıyla birlikte, Apple Watch gibi diğer ürünlere talebin de artmaya başladığını kaydetti.
Reuters'a konuşan Cook, "Bir önceki çeyreğe göre ticari ilişkiler daha iyi. Atmosfer de daha iyi. Bunların hepsi bize fayda sağladı" dedi.
Üçüncü çeyrekte en az 52.5 milyar dolar gelir bekleyen şirket, iPhone satışlarından kazandığı gelire bel bağlamak yerine, hizmet alanına yönelmeye başlamış durumda.
Buna göre, geçen ay televizyon ve film yayın platformu Apple TV+'yı tanıtan teknoloji devinin aksine, uzmanlar Apple'in uzun vadede büyümesinin kullanıcı sayısını artırmaktan geçtiğini ve bunun da iPhone ile sağlanabileceğini öngörüyor.
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