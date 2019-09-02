Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1.5 daraldı. İkinci çeyrekte daralma yüzde 1. 8 ila yüzde 2 arasındaki piyasa beklentilerinden daha iyi geldi. Türkiye ekonomisinde çeyreklik bazda ise yüzde 1.2 büyüme kaydedildi.

YUKARI YÖNLE REVİZYON

Büyüme rakamları 2019'un ilk çeyreğinde ve geçen yılın çeyreklik dönemlerinde yukarı yönlü revize edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 küçülme rakamı, yüzde 2.4 olarak güncellendi.

2018 VERİLERİ DE GÜNCELLENDİ

2018'in dördüncü çeyreğinde yüzde 3'lük daralma rakamı yüzde 2.8 daralma olarak revize edildi. Üçüncü çeyrekteki yüzde 1.8 büyüme 2.3 olarak; ikinci çeyrekteki yüzde 5.3 büyüme rakamı da 5.6 olarak güncellendi.