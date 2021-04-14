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İlk çeyrekte 2.7 milyar dolarlık otomobil ihracatı yapıldı

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 87 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2 milyar 734 milyon 641 bin dolarlık binek otomobil satışı gerçekleştirildi

İlk çeyrekte 2.7 milyar dolarlık otomobil ihracatı yapıldı
AA

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 15 yıldır üst üste ülke ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin yılın ilk çeyreğindeki 7 milyar 690 milyon 521 bin dolarlık dış satımının yaklaşık yüzde 36'sını binek otomobil grubu oluşturdu.

Ocak-mart döneminde 87 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2 milyar 734 milyon 641 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

Binek otomobilde en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında Fransa'ya ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 497 milyon 796 bin dolarlık binek otomobil gönderildi.

Fransa'yı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 291 milyon 55 bin dolarlık binek otomobil dış satımı yapılan İtalya takip etti.

Yılın ilk çeyreğinde binek otomobil ihracatında, İspanya 249 milyon 837 bin dolarla üçüncü, Almanya 240 milyon 402 bin dolarla dördüncü ve Birleşik Krallık 213 milyon 602 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirilen 1 milyar 492 milyon 694 bin dolarlık binek otomobil ihracatı, bu alanda toplam yurt dışı satışının yaklaşık yüzde 55'ini oluşturdu

Geçen yılın ocak-mart döneminde 48 milyon 957 bin dolarlık binek otomobil ihracatının yapıldığı Fas'a bu yıl aynı döneminde 52 milyon 512 bin dolarlık binek otomobil gönderildi.

Binek otomobil ihracatında son dönemde öne çıkan ülkeler arasında yer alan Tunus'a da dış satımda yaşanan artış devam ediyor. Tunus'a, ilk çeyrekteki ihracat, geçen yılın ilk 3 ayına göre yaklaşık yüzde 156 artışla 6 milyon 520 bin dolardan 16 milyon 729 bin dolara yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ise bu yılın aynı döneminde yüzde 290 artışla 9 milyon 45 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Ayrıca 2020'nin ilk 3 ayında ihracat yapılamayan Japonya'ya bu sene aynı dönemde 5 milyon 508 bin dolarlık binek otomobil gönderildi.

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