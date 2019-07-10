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İngilizlerin spor otomobil markası Lotus, marka tarihindeki ilk elektrikli modelinin üzerindeki örtüyü kaldırıyor. Geçtiğimiz hafta ülkede düzenlenen otomobil etkinliği Goodwood hız festivalinde isminin 'Evija' olduğu açıklanan otomobilin, 2020 yılında üretimine başlanacağı belirtiliyor.

İlk olarak geçtiğimiz aylarda Şangay Otomobil Fuarı'nda üzerinde çalışıldığı doğrulanan modelin, isminin ise o dönem Lotus Type 130 olduğu aktarılmıştı.

İngiliz marka, her ne kadar Şangay'da açıkladığı isimden vazgeçse de, 130 rakamını otomobilin üretim adedi olarak belirlemiş durumda.

Kelime anlamı 'ilk var olan veya yaşayan' olan Evija hakkında konuşan Lotus Cars Ceo'su Phil Popham, "Evija, yeni aracımız için mükemmel bir isim. Çünkü ilk elektrikli seçeneğimiz, ilk hiper otomobilimiz ve Geely'nin yönetimi altındaki ilk modelimiz, her anlamda gerçek bir Lotus" dedi.

Popham, yeni modelin küresel otomotiv sahnesinde markayı yeniden konumlandıracağını ve gelecekte daha 'vizyoner' modeller için Lotus'un önünün açacağını ifade etti.

Edinilen bilgiye göre, Evija'nın resmi tanıtımı 16 Temmuz'da Londra'da gerçekleştirilecek.

2 YILDIR ÇİNLİLERİN KONTROLÜNDE

1950'li yıllarda İngiltere'de kurulan Lotus, Ada'nın en çok el değiştiren otomobil üreticilerinden. 1986 yılında Amerikalı General Motors tarafından satın alınan marka, kısa bir süre sonra İtalyan işadamı Romano Artioli'nin yönetimine geçmesi ile biliniyor.

1996 yılında Malezyalı Proton'un bünyesine dahil olan İngiliz spor otomobil üreticisi, 2017 yılından bu yana ise Çinli Geely'nin kontrolünde bulunuyor.

Elektrikli spor otomobilini tanıtmak için gün sayan markanın, SUV model geliştirme çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, markanın Çinli sahibi Zhejiang Geely Holding Group'un 1.3 milyar dolar yatırımla Çin'in Vuhan kentinde açtığı fabrikada Lotus'un yeni modellerinin üretilmesi bekleniyor.

Kaynaklar, Lotus'un hali hazırda üretime devam ettiği İngiltere'deki Norfolk tesisinin de faaliyetlerine devam edeceğini bildiriyor.

Yıllık üretim kapasitesi 150 bin adet olarak açıklanan Vuhan fabrikasının, elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor üretimi yapabilecek şekilde tasarlandığı açıklanırken, Evija'nın hangi tesiste üretileceği ise şimdilik gizemini koruyor.

2017 yılından bu yana Türkiye'de bayisi bulunan Lotus'un, ilk elektrikli modeli Evija'yı önümüzdeki yıl Türk otomobil severlerin beğenisine sunması bekleniyor.