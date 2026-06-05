İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi desteği! İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
İlk kez ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyasında yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 aya varan vade seçeneğiyle gündeme gelen kredi paketinde başvuru tarihleri, şartlar ve kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. Finansmanın büyük ölçüde kamu bankaları üzerinden sağlanacağı belirtilirken, ödeme planlarının da vatandaşların gelir durumuna göre şekillendirileceği ifade ediliyor. Peki, İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Düşük faizli konut kredisi şartları neler? İşte 1,20 düşük faizli konut kredisi başvuru tarihleri ve şartları...
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı “İlk Evim Konut Kredisi”, gündemdeki yerini koruyor. Özellikle kredi faizleri nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan dar ve orta gelirlilere yönelik hazırlanması planlanan sistemde, düşük faizli ve uzun vadeli ödeme modeli öne çıkıyor. Ekonomi çevrelerinde kredi paketinin özellikle gençler ve yeni evlenecek çiftler için önemli bir fırsat oluşturabileceği değerlendirilirken, düşük faizli kredi ödeme şartları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1,20 Düşük faizli konut kredisi şartları neler? İşte detaylar...
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında stratejik bir adım olarak planlanan bu düzenleme, şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme aşamasında tutuluyor. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.
İLK EVİM KREDİSİ VADE VE FAİZ ORANI NE KADAR?
Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu pakette en dikkat çekici unsur maliyetler:
Faiz Oranı: Kulislerde ve ekonomi planlarında konuşulan en güçlü oran yüzde 1.20.
Vade Seçeneği: Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla vadenin 15 yıla (180 ay) kadar çıkarılması bekleniyor.
Aracı Kurumlar: Kampanyanın öncelikli olarak Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden yürütülmesi planlanıyor.
İLK EVİM KREDİSİ VADE VE FAİZ ORANI NE KADAR?
Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu pakette en dikkat çekici unsur maliyetler:
Faiz Oranı: Kulislerde ve ekonomi planlarında konuşulan en güçlü oran yüzde 1.20.
Vade Seçeneği: Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla vadenin 15 yıla (180 ay) kadar çıkarılması bekleniyor.
Aracı Kurumlar: Kampanyanın öncelikli olarak Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden yürütülmesi planlanıyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:
İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması
Konut alacağı şehirde ikamet etmesi
Son 1 yılda konut satmamış olması
Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması
Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi,
Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLER YARARLANACAK?
Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşlar faydalanması bekleniyor.