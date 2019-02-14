İlk köy okulu müze oldu

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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk köy okulu müzeye dönüştürüldü. 1991'e kadar eğitim hayatına devam eden Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Akbaş kırsal mahallesinde bulunan ilk köy okulunu atıl vaziyetten kurtaran Psikolog Dr. Gülay Dayıcan, Etnografya Müzesi'nin kurulma aşamasını anlattı.
Gülay Dayıcan okulun virane görünümünden müzeye dönüştürülme süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "2000'de bu köye yerleştim. Bu okulun bir özelliği var. Burası Cumhuriyet tarihimizin ilk köy ilkokulu gibi bir özelliği var. Yerini tespit eden de Atatürk ve Latife Hanım. 2000'e kadar hiçbir bakım onarım görmeyen bina ve içindekiler harap halde, çatısı çökmüş bir haldeydi. O halde görünce bizim içimiz parçalandı. Özellikle kız kardeşim bir öğretmen olarak buraya giremeyeceğim dedi. O zaman karar verdik; dedik ki biz burayı kurtaralım. Burası çünkü bir değer dedik ve tarihini de araştırmaya başladık. İçine gelip yavaş yavaş temizlemeye, kurtarabildiğimiz bazı kitapları köye yaptığımız kütüphaneye buradan taşıdık. En azından tahrip olmasın istedik. Daha sonra işin başına geçmek gerekti. Ben muhtar oldum. Benim muhtar olmamdaki en büyük neden bu binayı kurtarabilmektir. Dolayısıyla başladık el birliğiyle. Önce bütün eşyaları kurtardık" dedi.
Etnografya Müzesi'nde 1928'de eğitim öğretime açılan okulun eşyaları, öğrencilere ait kayıtlar, sıralar, kara tahta ve kitaplar bulunuyor. Müzede ayrıca çoğu müze haline getirilen köyde okumuş insanların günlük hayatta kullandıkları eşyalar sergileniyor.
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