Onbir ayın sultanı Ramazan ayı geldi! İslamda Ramazan ayında oruç tutmak tüm aklı başında ve ergenliğe ulaşmış bireylere farzdır. Yılın ilk sahuru için hazırlıklarını yapanlar sahur saatlerini araştırıyor. Haberimizde yer alan linkten yaşadığınız ilde imsak vakitlerini öğrenebilirsiniz.

İL İL İMSAK SAATLERİ

İLK SAHUR NE ZAMAN? SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Ramazan ayının ilk sahuruna bu gece 12 Nisan Pazartesi akşamını 13 Nisan Salı akşamına başlayan gece kalkılacak.

SAHURUN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.),sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.