Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Sezon başında katıldığı Fenerbahçe'de sezona iyi başlasa da tam olarak formayı sırtına geçiremeyen Deniz Türüç son haftalarda kupa maçlarında başlayan form yüksekliğini lige de yansıttı ve son iki lig maçına 11'de başladı. İstanbulspor ile oynanan kupa ilk maçının ardından yine basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve burada yaptığı açıklamalarda, "Kendime güveniyorum ve bu güvenle beraber daha iyi olmaya çalışıyorum. Daha iyi olmam da uzun sürmez" ifadelerini kullanan Deniz, dediğini yaptı ve performansını zirveye taşıdı.

Rize'de attığı nefis frikik golüyle takımını öne geçiren isim olan Deniz Türüç bu maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz artan performansının sorulması üzerine, "Her şeyin başı çalışmak, çalışmakla oluyor. İyi olacağım dediğimde de sizlere kendimi zorladığımı söylemiştim, alışacağım demiştim. Alışınca her şey daha rahat oluyor. Çalışarak, kendine güvenerek daha çok istediğini ortaya koyuyorsun" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu ayrıca Ersun Yanal'ın da hak edene formayı verdiğinin altını çizerken, "Özgüvensiz biraz zor oluyor. Güven çok önemli. Hocamız da şunu gösterdi; iyi olanı oynatıyor, Allah razı olsun. Bunu bir daha söylüyorum, önemli olan burada ben değil, takımım. Takım iyi oldukça ben ya da herhangi bir arkadaşımız da iyi olur" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor önünde kritik bir 3 puan aldıklarının altını çizen yıldız oyuncu, "Tabii yendiğimiz için çok mutluyuz. Çok önemli bir 3 puan aldık. Kupa maçıyla beraber 3'te 3 oldu. Devre çok kötü zamanda geldi. Ben hep söylüyorum, takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Gustavo olsun, Emre abi olsun, yetenekli ve genç oyuncularla tecrübeli oyuncuların iyi bir karışımı var. Takım iyi oldukça biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Tabii ki gol atınca mutlu oluyorsun seviniyorsun ama bundan daha önemlisi olan takım. Mesela keşke Sivas'ta gol atmasaydım ama takım kazansaydı. Son 2-3 maçtır hatta kupa maçlarını da katarsak, gol ve asistlerle oynuyorum. Bu da tabii güven verici, mutlu edici" ifadelerini kullandı.

Yedek kalsa bile küsmeden yola devam ettiğinin ve hep mücadele ettiğinin altı çizilmesi üzerine bu sözlere yanıt veren milli futbolcu, "Pozitif bir insan olduğumu söylemiştim size değil mi? Surat assan, kavga etsen hocayla eline ne geçecek ki? Öyle yapacağına idmanlarda kavga etmen gerekiyor, zorlaman gerekiyor. Yenildiğinde kavga etmen lazım. Saha içinde her zaman takım arkadaşlarıma kim olursa olsun dürüst olmaya çalışıyorum, insan olmaya çalışıyorum. Yeteneğimle beraber takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen bir gol olur, bazen bir asist olur, bazen önemli bir top çıkararak olur, çok koşarak olur" yorumunu yaptı.

Jailson'un galibiyeti getiren enfes golünü de değerlendiren ve kendi golünden daha güzel olup olmadığı sorulan Deniz Türüç, "Jailson'un golü.. Jailson'un attığı gol inanılmazdı, çok güzel bir goldü. Benim attığım golden daha önemli bir goldü, atmasa galip gelemeyecektik. O yüzden Jailson'un golü diyorum..." diye konuştu.