Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansını yitiren ancak UEFA Avrupa Ligi’ne gitme mücadelesini sürdüren Galatasaray, tüm dikkatini Porto maçına verdi.

Devler Ligi’ne 3-0’lık Lokomotiv Moskova galibiyetiyle moralli başlamasına rağmen ardından galibiyet yüzü göremeyen Cimbom, grubun son maçında evinde Porto’yu ağırlayacak. Portekiz ekibini yenememesi halinde Schalke’nin Lokomotiv Moskova’ya yenilmemesini bekleyecek olan Sarı-Kırmızılılar, kendi ipini kendi kesmek istiyor.

Gruptan lider çıkmayı garantileyen Portekiz ekibini devirip UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tutmayı amaçlayan Galatasaray’da futbolcular ve teknik heyet maça ilk devrenin en kritik karşılaşması olarak bakıyor. Aksi halde taraftarın da tepkisini yoğun şekilde üzerlerine çekeceklerini bilen Sarı-Kırmızılılar’da futbolcuların ne yapıp edip Avrupa’da kalmak için birbirlerine galibiyet sözü verdikleri ifade edildi.

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